Die Kieler Feuerwehr war in den letzten 24 Stunden zu 150 wetterbedingten Einsätzen im Einsatz. Insbesondere mussten die Feuerwehrleute umgestürzte Bäume beseitigen, die Straßen blockierten, wie der Lagedienst der Ressourcenleitstelle Kiel in der Nacht zum Samstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Auch ein Baum stürzte auf eine Bahnstrecke. „Dabei handelte es sich jedoch nicht um eine Hauptstrecke, die hiervon betroffen war“, so der Lagedienst weiter. „Ich bin sicher, niemand hat es bemerkt.“