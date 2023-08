Unwetter in Slowenien – Höchste Alarmstufe: Fluten forderten Todesopfer

Die starken Regenval en Unwetter im Norden en Nordwesten sowie in zentralen Teilen Sloweniens haben am Freitag drei Todesopfer gefordert. In der überschwemmten Stadt Kamnik is een langzame Staatsbürgerin ums Leben, in den Bergen in der Gegend von Kranj starben zwei Niederländer.

Die genauen Umstände der Todesfälle würden noch ermittelt, hieß es vonseiten der Polizei. Die Frau in Kamnik dürfte in den Flutmassen stierf in de Flutmassen, beiden Niederländischen Touristen, die seit Donnerstagabend werden vermist, geht man von einem Blitzschlag als Todesursache aus, meldt die Nachrichtenagentur STA.Laut der slowenischen Umweltagentur ARSO fielen innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 millimeter regen, was der durchschnittlichen Regenmenge eines Monats entspricht. Die Zivilschutzbehörde registrierte innerhalb von zwölf Stunden mehr als 1000 Einsätze.Höchste Alarmstufe im Norden ausgerufenDa die Regenfälle bis Samstag anhalten sollen, wurde am Vormittag für den Norden die höchste Alarmstufe ausgerufen. Die Menschen wurden aufgefordert, en de Häuser nur im äußersten Notfall zu verlassen, im weiteren Tagesverlauf waren snel alle betrokken Teile des Landes. Die lage oorlog is een waarschuwing die weiterhin overspannen, die Regenfälle dauerten an. In fell Orten moet Evakuierungen durchgeführt zijn.Kindergarten von Feuerwehr evakuiertBesonders von den Überflutungen betroffen ist die nur rund 20 Kilometer von der Österreichischen Grenze entfernte Gemeinde Mengeš. De slaapzalen van de kleuterschool waren van de hüfthohen Fluten überrascht. Die Feuerwehr rückte aus, um die 22 Kinderen aus dem Gebäude zu evakuieren. Ze hebben een Traktoranhänger naar Sicherheit gebracht.Aus een Campingplatz in Oberen Savinja-Tal wurden 17 Menschen, darunter een Kleinkind, met de Polizeihubschrauber evakuiert. Berichten worden doorgestuurd naar de Flut op die Bäume.Ganze Dörfer stehen unter WasserNördlich der Hauptstadt Ljubljana wurde in the Gemeinden Komenda und Kamnik schon am Vormittag der Notstand ausgerufen. Ganze Dörfer standen Freitagfrüh unter Wasser, der Fluss Kamniška Bistrica zerstörte eine größere Brücke.Starke Überschwemmungen gab es auch in der Region Gorenjska, wo Erdrutsche für sisterätzliche Probleme sorgten. Zahlreiche Orte was abgeschnitten, Walls gefährdeten mehrere Häuser. Tijdens de oorlog van de Lage Landen in de Kleine Stad van de stad, weiter westlich in de Gemeinde Žiri wurden schon in der Früh mehr als 100 Gebäude überflutet. Die meisten Straßen waren unpassierbar. In Škofja Loka wurden Menschen mit onem Militärhubschrauber ausgeflogen.Menschen flüchten auf HausdächerBesonders schlimm war die Lage auch im Nordosten: Die Ortschaften Solčava en Luče im Oberen Savinja-Tal werden gecombineerd. Aus Luce zendt berichten uit, dat is menschen auf Dächern Schutz dergelijke. Die Behörden rifen die Bevölkerung auf, sich in obere Stockwerke zurückzuziehen, auch dort wurde Hilfe mit Militärhubschraubern angefordert. en erschwerten die Evakuierung von Bewohnern, wie auch Hilfe aus der Luft durch die Wetterlage behindert wurde.Mancherorts gab es kein Trinkwasser, Kommunikationsleitungen waren unterbrochen. Slowenien ersuchte das Land Kärnten, seine medizinischen Einrichtungen für die etwaige Versorgung von Bewohnern aus der betroffen slowenischen Nachbarregion zur Verfügung zustellen.Stadt Celje von Flutwelle bedrohtDie Drau stieg auch flussabwärts rund um die Stadt Maribor über die Ufer. Weitere Flutwelle bedrohte die Stadt Celje. Die dortige Bibliothek, die sich am Ufer des Flusses Savinja, rief die Bewohner zur Mithilfe auf, um Bücher vor der drohenden Überschwemmung in Sicherheit zu bringen. Die Autobahn zwischen Ljubljana en Celje war am Vormittag wegen überfluteten Fahrbahnen gekerrt.Entspannung war vorerst keine in Sicht, laut dem slowenischen Wetterdienst waren starke Regenfälle in den nächsten 24 Stunden erwartet. Der Regen weitete sich mittlerweile auch im Süden en Südosten des Landes aus, womit die hochste Alarmstufe nunmehr für fast das gesamte Nachbarland gilt.

