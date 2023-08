Der Pazifik-Hurrikan Hilary hat etwas an Schwung verloren, aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Es werden starke Regenfälle mit „lebensbedrohlichen und katastrophalen Überschwemmungen“ vorhergesagt.

Der Pazifik-Hurrikan Hilary schwächte sich auf dem Weg zur mexikanischen Halbinsel Baja California und zum Bundesstaat Kalifornien auf einen Sturm der Kategorie drei von fünf ab.

Der mexikanische Wetterdienst sagt heftigen Regen für die Halbinsel voraus Baja Kalifornien, wo der Hurrikan voraussichtlich am frühen Sonntagmorgen (Ortszeit) auf Land treffen wird, und für die Küsten der mexikanischen Bundesstaaten Sinaloa und Sonora.

Ein Mann sei bei der Passage der „Hilary“ entlang der Pazifikküste im Nordwesten Mexikos gestorben, berichtete die mexikanische Zeitung „El Universal“. Demnach wurde in der Gemeinde Navolato in Sinaloa ein Lieferwagen weggeschwemmt und der Fahrer wenige Kilometer vom Unfallort entfernt tot aufgefunden. Im Bundesstaat Baja Kalifornien Die Behörden waren in höchster Alarmbereitschaft. Häfen wurden geschlossen und Unterstände vorbereitet.

Warnung Überschwemmungen

Unterdessen warnte der US-Wetterdienst vor „lebensbedrohlichen und katastrophalen Überschwemmungen“ im Südwesten der USA. Die Behörde warnte die Menschen davor, in überschwemmte Gebiete zu fahren. „Die meisten Todesfälle ereignen sich in Fahrzeugen“, hieß es.

Für Sonntag meldete der Wetterdienst heftige Regenfälle in den südlichen US-Bundesstaaten Kalifornien und Nevada und Teile von Arizona. „Hilary“ wird an manchen Orten Niederschläge bringen, die über dem Jahresdurchschnitt liegen. Darüber hinaus werden am Sonntag in Teilen Südkaliforniens tropische Sturmbedingungen erwartet. Meteorologen zufolge wird „Hilary“ am Sonntagabend (Ortszeit) als tropischer Sturm über Kalifornien hinwegfegen.

dpa