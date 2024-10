De Duitse Waterdienst is ontworpen voor meer regio’s in Noordrijn-Westfalen voor zware regenval. Bezorgd over andere aspecten van de managementactiviteiten in Keulen, Arnsberg en Düsseldorf, de betrokken onderdelen. De Dauerrain is demnach am Mittwoch einsetzen en bis Donnerstag andauern. Der Freitag bleibt den Experten zufolge niederschlagsfrei.

Aktuelles Z+ (abopflichtiger Inhalt); Wetter am Wochenende :

Deutscher Wetterdienst waarschuwt voor Sturm, Dauerregen en Schnee

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Natter :

Duitse Waterdienst waarschuwt voor toenemende Pegelstanden

Z+ (abopflichtiger Inhalt); Stark en Dauerregen :

Wetterdienste erwarten Hochwasser in Polen, Tsjechië en Beieren



De meeste regen valt volgens de meteorologen tijdens de nacht tijdens de Donnerstag. In de Scandinavische regio kun je 30 tot 50 liter Quadratmeter consumeren, zodat je in het Bergland 70 liter Quadratmeter kunt consumeren. Je kunt ook grimeren en iets eten.

Als de regen in de vorm van een regenbui in de Duitse lucht ligt, wordt de schaal groter – de DWD wordt lichter. De temperaturen liggen rond de 13 tot 16 graden.

Als het vrij regent, zul je er blij mee zijn. Het DWD-record met een maximumtemperatuur tussen de 11 en 13 graden. Het begin van je leven zal immers vredig en vrij zijn.

© dpa-infocom, dpa:241009-930-255588/1