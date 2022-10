„Unvorstellbare“ Zahl von Söldnern versammelten sich in Saporoschje – Behörden





Soldaten aus mehr als 30 Ländern wurden gesichtet, behauptet ein lokaler Beamter

Die Ukraine hat eine beträchtliche Anzahl ausländischer Kämpfer an der Front in der Region Saporoschje angehäuft, die kürzlich für den Beitritt zu Russland gestimmt hat, sagte Vladimir Rogov, ein Mitglied des obersten Rates der lokalen Verwaltung, am Sonntag gegenüber RIA Novosti.

„Das Kiewer Regime hat eine unvorstellbare Zahl von Söldnern an der Kontaktlinie angehäuft. Wir kennen Vertreter aus mehr als 30 verschiedenen Ländern“, sagte Rogov.

Er fuhr fort, dass die Ukraine sowohl Söldner als auch Truppen aus dem westlichen Teil des Landes in das Gebiet entsandt habe, um die Anwohner, die bei den jüngsten Referenden abgestimmt hatten, in Angst und Schrecken zu versetzen.

Ende September stimmte Zaporozhye zusammen mit der Region Cherson und den beiden Donbass-Republiken in Referenden mit überwältigender Mehrheit für den Beitritt zu Russland. Am Mittwoch unterzeichnete Präsident Wladimir Putin rechtliche Vereinigungsverträge mit den ehemaligen ukrainischen Gebieten, die sie offiziell zu Russland machten.

In der Region Zaporozhye befindet sich auch ein Kernkraftwerk, das seit März unter russischer Kontrolle steht. Es wurde während des Konflikts wiederholt beschossen. Moskau hat die Ukraine beschuldigt, die Anlage angegriffen zu haben, während Kiew den russischen Streitkräften die Schuld gibt.

Russland hat bei zahlreichen Gelegenheiten Angriffe auf ausländische Kämpfer in der Ukraine durchgeführt, auch mit hochpräzisen Waffen. Moskau hat auch gewarnt, dass das Beste, was Söldner aus anderen Ländern in der Ukraine erwarten können, ein „lange im Gefängnis.“

Am 21. September behauptete der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu, die russischen Streitkräfte und die Milizen der Donbass-Republiken hätten mehr als 2.000 Söldner eliminiert, wobei 1.000 ausländische Kämpfer in den Reihen des ukrainischen Militärs verblieben seien.