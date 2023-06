[ad_1]



Das Auge isst bekanntlich mit. Auch beim dekorativen Anrichten von Speisen spielen der Teller oder die Schüssel eine wichtige Rolle. Beim Thema Geschirr ist derzeit wieder eine altbekannte Mode im Kommen.

Es war nie weg und doch ist es mittlerweile auffallend häufig unter den Neuheiten zu finden: Das weiße Geschirr erlebt derzeit ein Comeback auf dem Tisch. Es ist eigentlich der Klassiker unter den Tischgeschirren. Je nach Ausrichtung ist es entweder das gute Set für besondere Anlässe oder der schnörkellose Service für den Alltag. Da ist es fast verwunderlich, dass richtungsweisende Hersteller nun auch die neuen weißen Sets in ihren Produktneuheiten hervorheben.

Für Branchenexperten wie Christina Barton-van Dorp, Präsidentin des Deutschen Koch- und Tischkulturverbandes, ist das keine Überraschung. „Das ist das Gegenteil eines anderen aktuellen Trends, der rauen, handgefertigt wirkenden Keramik. Weißes Porzellan ist das Richtige für die gehobene Küche. Hier zählen sehr dezente Dekore, die nicht so zeitgemäß sind.“

Fine Dining ist das kulinarische Erlebnis in exklusiven Restaurants, das viele Hobbyköche ihren Gästen mittlerweile auch zu Hause bieten möchten. Das passende, unaufdringlich gestaltete Geschirr rückt das Essen und seine oft ungewöhnliche Anordnung in den Mittelpunkt. „Oft ist das weiße Porzellan, das derzeit in Mode ist, ein hochwertigeres und teureres Set“, sagt Barton-van Dorp.

Makel als Dekoration

Auch wenn die neuen weißen Produkte in diesem Jahr für Überraschung sorgen, dominiert weiterhin ein anderer Geschirrtrend den Markt: Teller, Tassen und Schüsseln, die wie handgefertigt aussehen. Das Besondere daran ist, dass die Dekoration fehlerhaft ist. Die Teller sind oft nicht ganz rund, die Zierlinie schief gezeichnet. Einige der Stücke scheinen unvollendet zu sein.

Nach wie vor beliebt sind Geschirrservices, die wie von Hand gefertigt aussehen. (Foto: ASA/dpa-tm)

Solches Geschirr bringe „eine gemütliche Atmosphäre auf den Tisch“, erklärt Julia Dettmer, die das Buch „Tischkultur 2023“ geschrieben hat. „Es fühlt sich sofort etwas entspannter an, wenn man den Kaffee aus einer Tasse trinkt, die sich nicht ganz glatt anfühlt, statt aus einer schlichten, dünnwandigen Porzellantasse.“

Besonders beliebt sind Sets mit irisierenden Glasuren und einer großen Farbvielfalt. Hier nutzen die Hersteller einen Trick, erklärt Barton-van Dorp: Die Stücke werden bei hohen Temperaturen im Ofen gebrannt, wodurch die Farben deutlich besser zur Geltung kommen. „Farbe im Zuhause – danach sehnen sich die Menschen derzeit“, sagt der Einrichtungsexperte.

Das gute Sonntagsgeschirr bleibt drin

Für den Handel sei dieser Trend zu fehlerhaftem Geschirr übrigens zunächst eine Herausforderung gewesen, weil man dem Kunden erklären müsse, was ein echter Fehler und was Absicht sei, sagt Barton-van Dorp. Als Präsidentin des Fachverbands Kochen und Tischkultur vertritt sie über 4.000 Fachgeschäfte mit Tisch-, Küchen- und Wohnaccessoires.

Und man kann nicht jeden überzeugen. „Es gibt Kunden, denen das gefällt, und andere, denen reinweißes Porzellan besser gefällt“, sagt Barton-van Dorp. Aber auch das gute alte weiße Geschirr scheint nicht zu überleben – egal, ob Sie es bereits im Schrank haben oder es kaufen möchten. Die Auswahl ist groß, auch aufgrund der neuesten Innovationen.

Ein Trend, wenn auch noch in der Nische: schwarzes Geschirr. (Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn)

Der Tischkultur-Experte Dettmer empfiehlt sogar die Investition in ein klassisches „Fine Bone China“ – ein besonders feines, hochwertiges weißes Porzellan, inklusive Knochenasche. „Es sieht filigran aus, ist aber sehr robust – hält also Jahrzehnte“, sagt Dettmer. „Wenn Sie sich für ein reinweißes Service entscheiden, haben Sie auf jeden Fall einen Klassiker im Kleiderschrank, der zu jedem Anlass passt und nie aus der Mode kommt.“

Und wenn Sie etwas ganz anderes suchen: Teller, Tassen und Schalen finden Sie derzeit häufig in dunklen Farben. „Vor zehn Jahren war das auch unvorstellbar“, sagt Barton-van Dorp. „Aber davon gibt es in den letzten Jahren immer mehr – vor allem Porzellan in Dunkelgrün, Blau und Violett. Schwarzes Geschirr bleibt dagegen eine Nische.“

Wie der Trend zum weißen Klassiker berücksichtigt auch das dunkle Geschirr aktuelle Koch- und Essgewohnheiten. Viele Gerichte sehen auf einem schwarzen Hintergrund besser aus – etwa weißer Reis oder buntes Gemüse.