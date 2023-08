Bei den Summer World University Games kommt es zu einem aufsehenerregenden Vorfall: Eine somalische Athletin läuft bei ihrem 100-Meter-Lauf so langsam, dass es danach Ärger gibt. Das Video der „Sprint“-Farce ging schnell viral.

Nasra Abukar Ali ist offensichtlich keine Profisportlerin. Und dass die Somalierin auch keine großen Ambitionen hat, zeigt ein Video, das die junge Frau im dritten Lauf der ersten Runde des 100-Meter-Laufs bei den Summer World University Games in China zeigt. Abukar beendete ihr Rennen in 21,81 Sekunden. Eine spürbar langsame Zeit. Der Sieger benötigte 11,58 Sekunden – Abukar war im Weltbild noch nicht sichtbar. Der Vorletzte kam in 13,15 Sekunden ins Ziel.

Nun, niemand muss ein Sprinter von internationalem Format sein, aber bei so bekannten Wettbewerben wie den World Student Games sollte man auch nicht starten. Auch die Tatsache, dass Nasra Abukar Ali von ihrem Verein nach China geschickt wurde, sorgte für Ärger – und Konsequenzen.

Das Video der Farce ging schnell viral. Es zeigt Ali, wie er träge den Block verlässt, während die anderen Läufer nach vorne stürmen. Sie fällt schnell deutlich hinter das Feld zurück, bevor sie der Ziellinie entgegen joggt und mit einem kleinen Sprung ins Ziel kommt. Das Video sorgte sofort für Aufsehen in den sozialen Medien und löste Spott, Unverständnis und bei manchen auch Wut aus. „Es ist entmutigend, eine so inkompetente Regierung zu sehen. Wie konnten sie ein ungeschultes Mädchen auswählen, um Somalia im Rennen zu vertreten?“ schrieb ein Twitter-Nutzer in einem Beitrag, der inzwischen mehr als 60 Millionen Mal aufgerufen wurde. „Das ist wirklich schockierend und wirft international ein schlechtes Licht auf unser Land.“ Die somalische Universitätsvereinigung bestätigte, dass sie keinen Vertreter für den Wettbewerb in China nominiert hatte.

„Weder Sportler noch Läufer“

Schließlich wies das somalische Ministerium für Jugend und Sport am Mittwoch das Nationale Olympische Komitee an, Khadijo Aden Dahir, den Vorsitzenden des somalischen Leichtathletikverbandes, zu suspendieren. In einem Brief warf das Ministerium Dahir „Machtmissbrauch, Vetternwirtschaft und Verleumdung des Namens der Nation auf internationaler Ebene“ vor. Es wird angenommen, dass Nasra Abukar Ali die Nichte des Sportfunktionärs ist. Somalias Minister für Jugend und Sport, Mohamed Barre Mohamud, sagte, Ali sei weder eine „Athletin noch eine Läuferin“. Als wir untersuchten, wie sie dorthin gelangte, stellte sich heraus, dass sie einem unzulässigen Prozess unterzogen wurde, der nicht transparent war und nicht eingehalten wurde „Die Regeln wurden eingehalten“, sagte Mohamud. „Wir können bestätigen, dass sie durch Korruption dorthin gebracht wurde.“

Laut Forbes habe sich Mohamud zuvor in einem Facebook-Video für den Vorfall „entschuldigt“. „Was heute passiert ist, war nicht repräsentativ für das somalische Volk“, sagte er auf Somali. Das Ministerium beabsichtigt, „rechtliche Schritte sowohl gegen den Vorsitzenden des somalischen Leichtathletikverbandes als auch gegen diejenigen einzuleiten, die für die Fälschung des somalischen Universitätssportverbandes verantwortlich sind“.

Dass Athleten aus sportlichen Entwicklungsländern bei internationalen Meisterschaften nicht konkurrenzfähig sind, ist nicht ungewöhnlich. Wen-Yi Lee aus Taiwan lag nach der ersten Runde im olympischen Skislalom in Peking 2022 44 Sekunden hinter der Spitzenreiterin Lena Dürr, die Schwimmerin Masempe Theko betrat bei den Olympischen Spielen 2012 offensichtlich übergewichtig das Becken und schwamm trotzdem unter dem lauten Jubel der Zuschauer persönlicher Rekord. Anders als offenbar Nasro Abukar Ali mussten diese Athleten jedoch zumindest nationale Anforderungen erfüllen. Die World University Games sind eine Art studentische Olympische Spiele und finden alle zwei Jahre statt.