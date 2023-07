Hessens Innenminister Beuth wurde vor dem Untersuchungsausschuss als Zeuge vernommen. Er benannte Fehler, aber Versäumnisse der Polizei sah er nicht.

WIESBADEN taz | Die hessische Polizei hätte den Rechtsextremisten Tobias R. in der Mordnacht in Hanau 2020 nicht stoppen können, weil „er zu schnell, zu systematisch“ vorgegangen sei. Das sagte Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) am Freitag bei seiner Aussage vor dem Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags. Der Minister erinnerte daran, dass der Täter in nur fünf Minuten neun junge Menschen erschossen habe: „Drei Tote in drei Sekunden“ am ersten Tatort, „in drei Sekunden 16 Schüsse, zwei Tote“ am zweiten Tatort. Beuth sprach von einer abgründigen Übeltat, die an Skrupellosigkeit kaum zu überbieten sei.

Die Beamten, die in dieser Nacht im Einsatz waren, hätten in der äußerst herausfordernden Situation „gute Arbeit“ geleistet, sagte der Minister. Wenige Minuten nach den ersten Notrufen waren Beamte vor Ort und leisteten Erste Hilfe für die Überlebenden des Anschlags. Die Polizei habe „keineswegs versagt“, öffentliche Kritik an dem Einsatz wies der Minister zurück, räumte aber erstmals auch Fehler ein. Es werde „an mehreren Stellen mögliche, teils zwingende Verbesserungen geben“, versicherte Beuth.

Er machte den Familien und Hinterbliebenen der Opfer erneut ein Gesprächsangebot. Bisher hatte er ein solches Gespräch nicht aktiv gesucht. Beuth versicherte den Familien der Opfer und Hinterbliebenen des Anschlags, die die Sitzung von den Bänken aus verfolgten, sein tiefstes Mitgefühl. „Die rassistische Tat hat Hessen zutiefst erschüttert“, sagte der Minister und sprach vom schlimmsten Ereignis in der Geschichte des Landes.

Mit einem solchen Attentat hätte vor dieser „abgründlich bösen Tat“ niemand rechnen können, sagte Beuth. Der Täter war zuvor nicht auf dem Radar der Sicherheitsbehörden gewesen, weil er nicht aufgetaucht war. Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Tat durch das Vorgehen der hessischen Behörden hätte verhindert werden können.

Notrufgerät ausgefallen: „Tragischer Umstand“

Als „tragischen Umstand“ bezeichnete Beuth die Tatsache, dass das Notrufsystem der Polizei in Hanau zum Tatzeitpunkt nicht ordnungsgemäß funktionierte. Damals bediente zeitweise ein einzelner Beamter die beiden Telefone. Sie ging davon aus, dass Anrufe an den zweiten Apparat weitergeleitet würden. Der 22-jährige Vili Viorel Păun folgte dem Täter in der Mordnacht, als er zum zweiten Tatort fuhr, um ihn aufzuhalten. Er rief mehrmals die Notrufnummer 911 an und kam nicht durch.

Wenig später erschoss ihn der Täter in seinem Auto vor der Arena Bar. Beuth gestand, dass ihn die Frage des trauernden Vaters Niculescu Păun, ob der Tod seines Sohnes hätte verhindert werden können, sehr berührt habe. Allerdings fielen die tödlichen Schüsse auf den Sohn nur wenige Minuten nach den erfolglosen Notrufen. Von der fehlenden Notrufweiterleitung erfuhr er erst lange nach dem Anschlag, übernahm aber dennoch die politische Verantwortung.

Auch bei der Opferunterstützung gibt es Verbesserungspotenzial. Die Polizei stellte den Familien der Opfer Kontaktbeamte zur Verfügung. Allerdings werde ihre Arbeit von den Betroffenen offenbar „nicht als hilfreich, nicht unterstützend oder gar nicht wahrgenommen“, sagte der Minister. Über Rollen und Aufgaben herrschte laut Beuth keine Klarheit. Mittlerweile hat die Polizei opfersensible Konzepte entwickelt und Opferschutzbeauftragte in der Region und im Land eingesetzt. Ein neu eingerichteter Fonds soll Betroffene von Terroranschlägen und Gewalttaten unterstützen.

Die Angehörigen hatten die Verlesung der Namensliste der Toten in einer Turnhalle in der Tatnacht als unwürdig empfunden. Der Minister begründete diese Situation damit, dass die Situation lange Zeit sehr komplex und sehr verwirrend gewesen sei; Die Polizei solle nur gesicherte Tatsachen an Angehörige weitergeben. Der Minister zeigte jedoch Verständnis dafür, dass die Familien der Opfer angesichts der vielen unbeantworteten Fragen mit Wut und Enttäuschung zurückbleiben.

Beweisaufnahme beendet – und jetzt?

Er nannte den Anschlag von Hanau einen „fatalen Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung und damit auf uns alle“. Die hessische Polizei werde die Erfahrungen aus Hanau und den Korrekturbedarf als „lernendes System“ umsetzen, versicherte Beuth.

Mit seiner Vernehmung endet die Beweisaufnahme durch den Untersuchungsausschuss. Der Abschlussbericht und die erwarteten Gegenstimmen der Opposition werden erst nach der Landtagswahl am 8. Oktober veröffentlicht. Das haben die Regierungsparteien CDU und Grüne beschlossen. Die Opposition kritisiert dies als Prokrastination.