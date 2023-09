CNN

Die US-Regierung sucht nach weiteren Informationen über das Huawei Mate 60 Pro, ein chinesisches Smartphone mit einem fortschrittlichen Chip.

Das neue Flaggschiff-Gerät, das Berichten zufolge einen neuen 5G Kirin 9000s-Prozessor enthält, der speziell für den chinesischen Hersteller Huawei entwickelt wurde, schockierte kürzlich Branchenexperten, die nicht verstanden, wie das Unternehmen nach umfassenden Bemühungen der USA über die Technologie zur Herstellung eines solchen Chips verfügen sollte Chinas Zugang zu ausländischer Chiptechnologie einschränken.

Der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, sagte während einer Pressekonferenz im Weißen Haus am Dienstag, dass die USA „mehr Informationen über ihren genauen Charakter und ihre Zusammensetzung“ benötigen, um festzustellen, ob die Parteien amerikanische Beschränkungen für Halbleiterexporte umgangen haben, um den neuen Chip herzustellen.

Im Jahr 2019 verbot die Regierung US-Unternehmen den Verkauf von Software und Ausrüstung an Huawei und untersagte internationalen Chipherstellern, die in den USA hergestellte Technologie verwenden, die Zusammenarbeit mit Huawei. Die Regierung führte vermeintliche nationale Sicherheitsbedenken an, etwa die Möglichkeit von Cyberangriffen oder Spionage seitens der chinesischen Regierung. Die Einbeziehung eines speziell angefertigten 5G-Chips wäre ein wichtiger Maßstab für Huawei, da das Unternehmen mit den Auswirkungen der US-Beschränkungen auf sein Gerätegeschäft zu kämpfen hat.

Huawei reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

„Ich denke, die Reaktion in China scheint eine Massenaufregung zu sein, denn Huawei, das einst darum kämpfte, die führende Smartphone-Marke weltweit zu werden, kämpft sich offenbar mit in China hergestelltem Silizium zurück in den Smartphone-Markt.“ und handelt zweifellos nach dem Mantra „Made in China“, sagte David McQueen, Direktor beim Marktforschungsunternehmen ABI Research, gegenüber CNN.

Er sagte jedoch, dass der Start auch die Frage aufwirft, wie Huawei es geschafft hat, das Telefon auf den Markt zu bringen, obwohl das Unternehmen in den letzten vier Jahren unter US-Restriktionen verbracht hat, die den Zugang zur 5G-Technologie verbieten.

„Während der Zugang zu 5G für den Chipsatz eine Sache ist, bin ich mir nicht sicher, wie das Unternehmen es geschafft hat, alle anderen Komponenten zu beschaffen, die für ein 5G-Smartphone erforderlich sind, wie etwa Leistungsverstärker, Schalter und Filter“, sagte er.

Als Huawei Ende letzten Monats das Smartphone Mate 60 Pro vorstellte, gab es auf der Produktseite seiner Website nicht viele Informationen über den Chip, darüber hinaus verspricht er ein besseres Kommunikationserlebnis und eine stabilere Netzwerkverbindung. Aber letzte Woche hat das Beratungsunternehmen TechInsights eine Analyse des Mate 60 durchgeführt, um einen genaueren Blick auf den Chip zu werfen, bei dem es sich offenbar um einen 7-Namometer-Prozessor der chinesischen Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) handelt.

SMIC, ein teilweise staatliches chinesisches Unternehmen, war in die von der US-Regierung eingeführten Exportbeschränkungen einbezogen vor einigen Jahren.

Der nationale Sicherheitsberater Sullivan fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten „ihren Kurs einer Reihe von Technologiebeschränkungen nach dem Motto „Kleiner Hof, hoher Zaun“ fortsetzen sollten, die sich eng auf nationale Sicherheitsbedenken konzentrieren … unabhängig vom Ergebnis.“