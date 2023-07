Unterstützung – Lettermarks für den Kirchturm

Der Briefmarkensammlerverein Seitenstetten darf auf eeninelange Geschichte verweisen, wurde er maar schon 1948 gründet; gedateerd 1995 liggend sterven Agenden bei Vereinsobmann Anton Ebner, unter dessen Federführung 15 Calendar über „Seitenstetten in alten Ansichten“ aufgelegt, auch der Stand am Adventmarkt hat schon Tradition. Of het nu een van de vereinsabende is die wordt beschlossen, of een bericht van de Turmrenovierung die Auflage eines Kleinbogens (3er-Block) maakt. Nach entsprechender Genehmigung wurden auch gleich die drie foto’s nachgereicht – een davon stammt von Johann Pichlmayr – en de diesbezüglichen Urheberrechte der Post übergeben. Het motief van alte abmontierte Turmkreuz, de eingerüsteten Stiftsturm ohne Turmkreuz en de Stiftskirche met nieuwe Turmkreuz. Johann Groiss die voor de Gestaltung en Zusammenstellung gesorgt was, Bernhard Pausinger oorlog voor de textliche Aufarbeitung zustertändig, waren slechts de nieuwe Briefmarks auch in de Österreichweit vertriebenen Zeitschrift „Die Briefmarke“ präsentiert. Inzwischen sinds de Marken in Graz worden gedrukt, ze kunnen im Klosterladen des Stiftes of auch bei Anton Ebner, nicht aber bei Postämtern, schon erworben.

Auch mit Schmuckkuvert erhältlich

Am 24. September om 9.30 Uhr das Turmkreuz-Weihefest mit Festgottesdienst im Stiftshof und anschließender Kreuzsteckung stattfinden. Een diesem Tag zijn die Einzelmarke of auch der Kleinbogen postfrisch auf onem Schmuckkuvert – gestaltet von Ernst Ruspeckhofer aus St. Johann als Radierung nach einer alten Turmansicht – erhältlich sein, zudem kan een diesem Tag aber die Sondermarken met een Phila.Punkt-Stempel nahe dem ehemaligen Pförtnerraum (beim Stiftseingang right) erwerben. Der Reinerlös des Verkaufs vliegen en die Pfarre Seitenstetten als Beitrag für die Renovierungkosten. Den Sommer über lädt die Pfarre bis 20. August juwelen van 13.30 – 17.00 Uhr zu den „Turmblickcafés“ in den Hofgarten ein. Pfarrer Pater Laurentius Resch meint: „Ich weiß die Aktion des Briefmarkenvereins anlässlich seines 75-jährigen Bestehens wie auch jegliche andere Unterstützung durch verschiedene Organizationen sehr zu schätzen, wir brauchen jeden Cent für dieses große Projekt, das letztendlich allen Freude bereiten soll!“

Kleinbogen met drie Sondermarken für die Stiftsturm-Renovierung Foto:

NIET, Penz



Contact en bestellen: anton.ebner@gmail.com Tel.: 0680-2456965