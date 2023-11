Unterschiede in der öffentlichen Schule zwischen den USA und Mexiko

Die Tochter des Autors. Mit freundlicher Genehmigung des Autors

Ich habe von 2002 bis 2020 in Chiapas, Mexiko gelebt und dort Englisch unterrichtet.

Meine Tochter besuchte dort in diesen Jahren die öffentliche Schule.

Sogar in einer öffentlichen Schule musste sie eine Uniform tragen, was ich sehr schätzte.

Ich habe von 2002 bis 2020 Englisch in Chiapas, Mexiko, unterrichtet und meine älteste Tochter dort im öffentlichen Schulsystem großgezogen.

Sie begann 2007 die Grundschule in San Cristóbal de las Casas. Später besuchte sie die Mittelschule in Playa del Carmen und die weiterführende Schule in San Cristóbal.

Die Schulbildung in Mexiko ist anders als in den USA, und einige Unterschiede habe ich sehr geschätzt, während andere eine Herausforderung darstellten.

Sie trug eine Uniform

In Mexiko tragen Schüler an öffentlichen Schulen Uniformen. Schuluniformen können in den USA umstritten sein, aber ich habe Schuluniformen befürwortet; Für einen vielbeschäftigten Alleinerziehenden, der auf den Waschsalon angewiesen war, war die Einfachheit der Uniformen eine Erleichterung. Es gab keinen morgendlichen Stress wegen der Kleidung.

Zu Beginn jedes Schuljahres erhielt ich die Schulmaterialliste, die normale Dinge wie Marker, Papier und Kleber enthielt. Auf der Liste standen aber auch Büroartikel und Dinge wie Toilettenpapier, Seife und Glühbirnen. Die Schule hatte mit mangelnden finanziellen Mitteln zu kämpfen und die Eltern mussten Gebäude- und Badezimmerutensilien spenden. Wenn die Regenzeit kam, mussten wir auch oft mithelfen, um undichte Stellen im Dach zu reparieren.

Die Schüler brachen um 14 Uhr auf, um zu Hause zu Mittag zu essen

Es gab kein Schulessen, da die Schüler um 14 Uhr nach Hause gingen. Die Schule hatte eine Snackpause, in der die Kinder etwas von zu Hause essen oder Snacks in der privat geführten Imbissbude kaufen konnten. Als berufstätige alleinerziehende Mutter vermisste ich die Leichtigkeit, mit der die Schule eine warme Mahlzeit anbot.

Den Studierenden beider Länder stehen zwar gleich viele Unterrichtstage zur Verfügung, diese sind jedoch unterschiedlich verteilt. In Mexiko dauern die Sommerferien nur etwa vier Wochen, mit Feiertagen, die das ganze Jahr über verstreut sind. Ohne den langen Sommer hat meine Tochter weder ihre akademischen Fortschritte noch den Kontakt zu Gleichaltrigen verloren. Und ich musste sie nicht den ganzen Sommer zu Hause unterhalten.

Schulen in Mexiko feiern weltliche und nichtweltliche Feiertage und Feiern wie den Tag der Toten. Jedes Jahr stellten die Schüler aufwändige Altare aus Blumen, Süßigkeiten und süßem Brot her. Bei dem Feiertag geht es darum, diejenigen zu ehren, die vor uns gelebt haben.

Einige Schüler verlassen die Schule nach der Mittelstufe

Schüler in Mexiko können die Schule mit 15 Jahren verlassen, direkt nach der Mittelstufe. So viele Mittelschulen bieten zusätzlich zum akademischen Lehrplan berufsbildende Kurse an. In den USA wird in der Mittelstufe kein Schwerpunkt auf berufsbildende Programme gelegt.

Die Schule meiner Tochter im Touristenort Playa del Carmen bot Kurse im Gastgewerbe an. In einer Klasse bereiteten die Schüler Mixgetränke zu und lernten Barkeeper-Fähigkeiten. Sie war 12. Sie versicherte mir, es sei in Ordnung, weil die Flaschen gefärbtes Wasser und keinen Alkohol enthielten.

Die High School legt Wert auf Beziehungen

In der High School war der Lehrplan derselbe wie in den USA, und der Hauptunterschied bestand darin, dass sie das ganze Jahr über mit denselben Schülern zusammen war. Sie liebte es, mit Gleichaltrigen zusammen zu sein, und das förderte stärkere Verbindungen und Freundschaften. Sie schloss die High School in den USA ab und verpasste das Lernen im Kohortenstil. In den USA war sie überrascht von der Bedeutung, die Sport und außerschulischen Aktivitäten beigemessen wird. Ihre Schulen in Mexiko boten beides nicht an.

Als Eltern habe ich mir wegen Schießereien in Schulen in Mexiko nie Sorgen gemacht. Meine jüngste Tochter ist letztes Jahr in den USA zur Schule gegangen und war bereits mehrmals im Lockdown; Sie ist erst in der ersten Klasse.

Ich bin dankbar, dass meine älteste Tochter die Schule in Mexiko besucht hat. Sie ist zweisprachig, hat Freunde fürs Leben gefunden und ihr Einfühlungsvermögen wurzelt in dieser Erfahrung.