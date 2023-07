BRÜSSEL – Die NATO schmiedet ihre neuen Militärpläne unter der Annahme, dass Moskau ein Comeback feiert.

Admiral Rob Bauer, Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, sagte am Montag vor Reportern, dass, obwohl der Großteil der russischen Landstreitkräfte in der Ukraine kämpft, er glaubt, dass die Streitkräfte des Kremls immer noch eine Bedrohung darstellen.

„Wir sind davon überzeugt, dass sich die Russen wieder zusammensetzen werden“, sagte er. „Und deshalb basieren die Pläne nicht auf dem tatsächlichen Status der russischen Armee, sondern auf dem Status der russischen Armee vor ihrem Angriff auf die Ukraine.“

Russland, sagte Bauer, „wird Lehren aus diesem Krieg ziehen“ und die NATO „wird ihn weiterhin als ernsthafte Bedrohung betrachten.“ Dazu gehören die Meere, die Luft und der Weltraum, wo die russischen Streitkräfte zusätzlich zu den nuklearen Fähigkeiten „immer noch sehr, sehr fähig“ sind.

„Wir sollten die Russen und ihre Fähigkeit, wieder auf die Beine zu kommen, niemals unterschätzen, wie sie in der Geschichte schon ein paar Mal gezeigt haben“, fügte er hinzu.

Am kommenden Dienstag und Mittwoch werden sich die Staats- und Regierungschefs des westlichen Bündnisses in Vilnius treffen, wo sie historische neue regionale Militärpläne verabschieden und darüber diskutieren werden, wie die Investitionen in die Verteidigung gesteigert werden können, während Russland seinen Krieg in der Ukraine fortsetzt.

Im Hinblick auf die neuen militärischen Pläne der NATO betonte Bauer, dass der Gipfel den Beginn eines langen Umsetzungsprozesses markieren werde.

„Wir müssen losgehen und unsere Arbeit erledigen – um die größere Anzahl an Streitkräften mit einer höheren Bereitschaft zu erreichen, müssen wir gegen die Pläne vorgehen, wir müssen die Fähigkeiten kaufen, die wir benötigen“, sagte er, „und das wird Zeit brauchen.“ .“

Die Umsetzung der Pläne reicht von mehr Rekrutierungen bis hin zur Sicherstellung, dass ausreichend Waffen und Munition produziert werden – zusammen mit mehr Ressourcen für die Verteidigung.

„Wir brauchen insgesamt mehr Geld, um das zu bezahlen“, sagte Bauer. Darüber hinaus wird das neue Modell der NATO für hocheinsatzbereite Streitkräfte erfordern, „sicherzustellen, dass die Nationen über einen Mechanismus verfügen, um die Zahl der Menschen zu erhöhen, die den Streitkräften zur Verfügung stehen“.

Auf die Frage nach dem Stand der Gegenoffensive der Ukraine wehrte sich der Admiral gegen ein Narrativ der Enttäuschung über die ukrainischen Streitkräfte.

„Es ist äußerst schwierig, diese Art von Operation“, betonte der Vorsitzende. „Ich finde die Art und Weise, wie sie es machen, lobenswert“, sagte er, „und ich denke, dass sie – aus guten Gründen – an manchen Stellen vorsichtig sind.“