Unternehmer verschwunden: 37-Jähriger unter Mordverdacht

Knapp sieben Wochen nach dem Verschwinden eines Unternehmers (62) aus Hüllhorst bei Minden hat die Polizei einen 37-Jährigen aus Enger bei Herford festgenommen. Die Ermittler werfen ihm Totschlag vor. Er wurde in Untersuchungshaft genommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Bielefeld am Mittwoch mitteilten.

Der 62-jährige Unternehmer Jörg D. wird seit dem 18. Oktober vermisst. An diesem Tag soll er ein Firmengebäude in Hüllhorst an einen neuen Mieter übergeben haben.

Verdacht auf fahrlässige Tötung: Telefon in Niedersachsen lokalisiert

Nach Angaben der Polizei geriet der Tatverdächtige schon früh in den Fokus der Ermittler. Verdachtsmomente ergaben sich im Zusammenhang mit der Übernahme einer Firmenimmobilie als neuer Mieter. Noch ist unklar, wo sich die vermisste Person befinden könnte. Das Auto des Vermissten, ein weißer SUV, wird noch immer gesucht.

Die Ermittlungen führten zu dem Verdacht, dass es sich um einen Tötungsdelikt handele, sagte eine Polizeisprecherin. Es wird noch geklärt, ob die vermisste Person tatsächlich Opfer eines Gewaltverbrechens war.

Es habe Durchsuchungen gegeben, hieß es. Es wird noch ermittelt, ob Spuren eines möglichen Tatorts entdeckt werden konnten. Wo die Durchsuchung stattfand, teilte die Polizei nicht mit.

Das Handy des Vermissten wurde am 22. Oktober im niedersächsischen Melle geortet. Sein Auto stand dort an einem Sportplatz in einem Wohngebiet – ordnungsgemäß abgestellt und verschlossen. Einen Tag später war das Auto verschwunden.

Das Handy des Vermissten war seit dem 23. Oktober ausgeschaltet. Zuletzt befand es sich im äußersten Südwesten Niedersachsens, nahe der niederländischen und nordrhein-westfälischen Grenze. (dpa/dpa)