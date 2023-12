Unternehmer gettotet gemist? Politie vermoedt nooit fest | NDR.de – Nachrichten – Nedersaksen

Status: 06.12.2023 12:56 Uhr De politie denkt dat de val van de slachtoffers in de Hüllhorst in NRW 37 jaar heeft geduurd. Spuren hatten de Ermittler auch nach Niedersachsen geführt. De politie blijft opereren na hun unternehmer.

Der Verdächtige wegen naar de verdachten van Totschlags in Untersuchungsschacht. Er zit nog steeds fruit in de focus van het leger, hier is ook de politie. Er werden in de toekomst verdachte momenten doorgebracht met de algehele bedrijfsvastgoedervaring. Ik had echt een hekel aan het “Westfalen-Blatt” over de festivalboodschap. Voor deze onderzoeken is van de verdachte vereist dat er sprake is van ernstige strafrechtelijke vervolging, zoals een politieonderzoek. Volgens de vermiste Jörg Döhnert is het nog steeds duidelijk. Laut Polizei fanden Durchsuchungen statt – wo genau, das teilte die Polizei nicht mit. Als zowel de Durchsuchungen als de Spuren eines mogelijke Tatorts werden gesticht, was dit gedekt, hier is het.

Auto van vermiste Unternehmers in Melle gevonden

Seit dem 18. Oktober fehlt von dem Unternehmer jede Spur. De Mordkommission “Cayenne” der Polizei Bielefeld bittet bei der Suche nach dem 62-Jährigen in Mithilfe in Nedersaksen. Vier dagen na het vertrek van uw mobiele telefoon in de Nedersaksen Melle (district Osnabrück) kunt u uw SUV gebruiken met uw MI-JD 9999 kenteken, zodat de politie. Een dag nadat de auto was gekocht. Hoe dan ook, dat is weer de politie.

Handig van Jörg Döhnert zjetzt nahe Schüttorf geortet

Houd er rekening mee dat de mobiele telefoon zich in het landelijke district van Duitsland vlakbij de Nederlandse grens op de Autobahnreuz bevindt. Schüttorf is ook geschikt voor Duitse mobiele netwerken. Sinds 23 oktober is de telefoon bereikbaar. De vermiste persoon is ongeveer 1,80 meter lang, sterk van bouw en zwaar geknipt. De Vermisten hebben signalen Lebensmittelpunkt in Bulgarije. Die Bulgaren en die Nederlanders worden geïnformeerd. Waren we gebeten kunnen worden, gebeten worden, zelfs bij de politie van Bielefeld onder de Telefoonnummer (0521) 54 50 of een van de anderen, meldt u zich dan bij de Polizeidienststelle.