Unternehmensunterhaltung ist zurückgekehrt

New York

CNN-Geschäft

—



Samuel Roe, Regionalverkaufsleiter von Terlato Wines, hatte vor ein paar Wochen Geschäftspartner zu Besuch und rief einen Freund in einem der teuersten Dachrestaurants in New York an, um zu fragen, ob seine Gruppe einen Tisch bekommen könnte.

Er habe eine Reservierung bekommen, sagte er, aber auch eine Bitte: „Geben Sie unbedingt Geld aus.“

Führungskräfte mit Spesenabrechnungen, die früher 200-Dollar-Flaschen Wein bestellten, „geben an“ und bestellen heutzutage 1.000-Dollar-Flaschen, erklärte Roe. Sein Freund wollte nicht in Schwierigkeiten geraten, weil er eine weniger profitable Party ins Boot geholt hatte. Der Privatraum des Restaurants kostet 12.000 Dollar pro Nacht. In letzter Zeit ist es immer ausgebucht.

Beflügelt von einer Covid-Ära Steuererleichterungen, die sich Ende des Jahres schließen – und unter dem Druck, Beziehungen zu festigen und Kunden zu beruhigen – geben Unternehmen jetzt viel Geld aus, um aktuelle und potenzielle Kunden zu verwöhnen.

„Die letzten zwei bis drei Jahre waren unglaublich schwierig“, sagte Thomas Donohue, Chief Marketing Officer von Culinary Solutions, einem Lebensmittelunternehmen aus Sterling, Virginia, zu dessen Partnern und Kunden Starbucks (SBUX), Hilton (HLT) und American Airlines (AAL) gehören. .

„Wir wollten uns wieder mit diesen Leuten verbinden, wir brauchten Spritzer, Engagement“, sagte er. Das Unternehmen, das weltweit tätig ist, brauchte etwas, das Kunden dazu bringen würde, „in ein Flugzeug von Singapur, von Japan zu steigen“, um daran teilzunehmen.

Am 26. Januar veranstaltet Culinary Solutions aufwändige Veranstaltungen mit Starköchen in Washington, DC, Reims, Frankreich und Bangkok, um den „Sous-Vide“-Tag zu feiern, die französische Kochtechnik, auf die sich das Unternehmen spezialisiert hat.

Donohoe lehnte es ab, die Kosten offenzulegen, merkte jedoch an, dass es in Frankreich „möglicherweise ein Schloss und Champagnerhöhlen gibt“.

Der Aufschwung beim Essen und Trinken begann im vergangenen Sommer und beschleunigte sich, als viele Arbeiter der Wall Street im Herbst ins Büro zurückbeordert wurden, sagte Küchenchef Eric Ripert vom New Yorker Fischrestaurant Le Bernardin, a Drei-Sterne-Michelin-Restaurant, das eines der teuersten der Stadt ist.

„Es ist, als ob Kinder wieder zur Schule gehen und nicht wollen, aber dann werden sie aufgeregt“, sagte er. „Es ist genau so, aber mit Erwachsenen. Und Tequila.“

Unternehmen, Hedgefonds und insbesondere Immobilienunternehmen „erkennen, dass die Erholung noch etwa ein Jahr entfernt ist“, sagte der New Yorker Veranstaltungsplaner Lawrence Scott. „Sie glauben, dass sie nur unterhaltsam im Geschäft bleiben können.“

Veranstaltungen sind kleiner, sagen 60 statt 200 Gäste. „Sie laden die ein [clients] die ihre Boote über Wasser halten.“

Die Privatzimmer von Le Bernardin seien seit Ende September weitgehend für die Feiertage gebucht, sagte Ripert. Und im Restaurant entscheiden sich die Gäste in der Regel für das Degustationsmenü des Küchenchefs für 298 USD – 468 USD mit passenden Weinen. Besonders angekurbelt wurde das Geschäft, sagen Riperts Manager, durch die bald auslaufende Steuervergünstigung.

Als erweiterter Abzug bezeichnet, „können Unternehmen im Allgemeinen nur für 2021 und 2022 die vollen Kosten für geschäftsbezogene Speisen und Getränke, die in einem Restaurant gekauft wurden, abziehen. Ansonsten beträgt die Grenze in der Regel 50 % der Essenskosten“, so der IRS.

Diese Art der Ausgaben steht natürlich in direktem Gegensatz zu dem, was die meisten Verbraucher tun, wenn sie ihre Mahlzeiten selbst bezahlen: drastische Einschnitte. Inflation und Gaskosten sind historisch hoch und Rezessionssorgen nehmen zu.

In der Zwischenzeit hat die Restaurantbranche immer noch mit „Personal, Lebensmittelkosten und Versorgungsproblemen“ zu kämpfen, sagte Food-TV-Starkoch Maneet Chauhan, der indische, chinesische und amerikanische Restaurants in der Gegend von Nashville besitzt.

Aber die Unternehmen haben das Gefühl, dass sie Geld ausgeben müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und zu bleiben tErbenbeziehungen optimistisch, insbesondere nach Jahren des Lockdowns und Zoom-Meetings.

„Alles hat sich nach Covid geändert“, sagte R. Couri Hay, Publizist in New York. „Die Leute wollen nicht mehr ausgehen, sie sind faul geworden. Sie fingen an, Veranstaltungen zu bearbeiten – und wenn sie herauskommen, sagen sie: „Wunderbar, dass du noch hier bist, du lebst noch!“. ”

Insbesondere Unternehmen bemühen sich, jüngere Gäste und die nächste Generation von Unternehmen anzuziehen, sagte Hay. „Sie denken: Du musst eine Extravaganz machen.“

Während der Pandemie waren Gruppenessen oder Partys selten. Zuerst kehrten Wohltätigkeitsveranstaltungen zurück, dann Hochzeiten. Danach kamen laut Gastronomen und Veranstaltungsplanern im ganzen Land Bar- und Bat-Mizwas.

Aber jetzt sind es Banker, Uhrenhersteller, Immobilieninvestoren und Führungskräfte, die neue Projekte auf den Weg bringen Hersteller, Einzelhändler und „Tech Bros“ veranstalten auch die teureren Abendessen und verschwenderischen Partys.

Bill Laurie, ein Zulieferer von Autotechnik, hat damit begonnen, aktuelle und potenzielle Kunden wieder zum Abendessen in Top-Restaurants in Detroit und Dearborn, Michigan, einzuladen, für Kosten von bis zu mehreren hundert Dollar pro Person. „Es ist nicht extravagant, wenn man es richtig macht“, sagte er.

In dieser Post-Covid-Ära „wollen sich die Menschen umsorgt fühlen“, sagte Laurie. Und die Gastfreundschaft geht über das Ausgeben von Geld für sie hinaus und fragt sie, was sie vom Markt oder von ihrer Familie halten, sagte er.

Sicherlich mag es einige Unternehmen geben, die die IRS-Regeln großzügig betrachten. Der Abzug, der Restaurants während der Pandemie unterstützen sollte, gilt nur für Restaurantmahlzeiten und nur, wenn ein Mitarbeiter des Kundenunternehmens anwesend ist. Und Unternehmen können Ausgaben für Mahlzeiten, die „aufwändig oder extravagant“ sind, nicht abziehen.

Aber laut IRS „wird eine Ausgabe nicht als verschwenderisch oder extravagant angesehen, wenn sie auf der Grundlage der Fakten und Umstände angemessen ist.“

Diese Definition lässt viel Spielraum.

„Speisen für Mahlzeiten werden nicht nur dann abgelehnt, weil sie mehr als einen festen Dollarbetrag betragen“, so der IRS, „oder weil die Mahlzeiten in Luxusrestaurants, Hotels oder Resorts stattfinden.“

Aber selbst in diesem entgegenkommenderen Umfeld müssen die Erwartungen der Kunden erfüllt werden, sagte Laurie. Wegen der Inflation kann er nicht mehr sagen: „Bestelle alles von der Speisekarte“.

Jetzt sagt er, „Auch wenn Kaviar auf der Speisekarte steht, Kaviar steht nicht auf der Speisekarte.“