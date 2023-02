Unternehmen streicht 19 % der Belegschaft; Aktientank auf Ergebnisverfehlung

Affirm gab im Juni 2022 an, 2.552 Mitarbeiter zu haben, was bedeutet, dass die Entlassungen etwa 485 Personen betreffen.

In seinem Brief an die Aktionäre vom Mittwoch bezeichnete Gründer und CEO Max Levchin die Entscheidung als „die schwierigste“ aller Kürzungen, die das Unternehmen vorgenommen hat, und sagte, die Entlassungen würden an diesem Tag wirksam.

Der Home-Bildschirm der Website von Affirm Holdings Inc. auf einem Laptop-Computer in einem arrangierten Foto, das in Little Falls, New Jersey, aufgenommen wurde.

In einer Nachricht, die Levchin am Mittwoch zuvor an die Mitarbeiter schickte und die er später öffentlich teilte, sagte er, dass das Unternehmen zu Beginn der Pandemie „bewusst vor den Einnahmen eingestellt habe, die zur Unterstützung der Größe des Teams erforderlich seien“, was das Umsatzwachstum rechtfertige die Strategie.

„Alles hat sich Mitte 2022 geändert“, sagte Levchin und verwies auf die Politik der Federal Reserve, die seiner Meinung nach „die Verbraucherausgaben gedämpft und die Kreditkosten von Affirm dramatisch erhöht hat“.

„Die Hauptursache dafür, wo wir heute stehen, ist, dass ich zu langsam gehandelt habe, als sich diese makroökonomischen Veränderungen entfalteten“, schrieb Levchin.

Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 einen Verlust pro Aktie von 1,10 US-Dollar, während Analysten laut Refinitiv mit einem Verlust von 98 Cent pro Aktie rechneten. Das Unternehmen verfehlte auch die Umsatzerwartungen und meldete laut Refinitiv einen Umsatz von 400 Millionen US-Dollar für das Quartal im Vergleich zu Analystenschätzungen von 416 Millionen US-Dollar.

Levchin sagte gegenüber den Aktionären, Affirm erwarte, die Mitarbeiterzahl „auf absehbare Zeit im Wesentlichen unverändert“ zu halten.

„In FQ2’23 haben wir den Großteil unserer F&E-Bemühungen auf margenverbessernde Projekte, wiederholtes Kundenengagement und Debit+ umgeleitet und planen, diese fokussierte Roadmap für mehrere Quartale fortzusetzen“, sagte Levchin.

Levchin teilte den Mitarbeitern mit, dass entlassenen Arbeitnehmern in den USA mindestens 15 Wochen Grundgehalt als Abfindung plus eine zusätzliche Woche Betriebszugehörigkeit pro Jahr angeboten würden. Entlassene US-Beschäftigte würden außerdem ein Gesundheitsstipendium in Höhe von 5.000 US-Dollar erhalten, unabhängig vom Registrierungsstatus, das sechs Monate für die Gesundheitsversorgung der Mitarbeiter abdeckt. Nicht-US-Mitarbeiter würden Abfindungs- und Gesundheitsleistungen „im Einklang mit den örtlichen Gepflogenheiten“ erhalten, sagte Levchin.

Arbeitnehmer, die auf ein vom Arbeitgeber finanziertes Visum angewiesen sind, bleiben bis zum 30. April bei Affirm beschäftigt, sagte Levchin, und sie könnten auf eine Einzelberatung durch einen Anwalt für Einwanderungsfragen von Affirm zugreifen.

Levchin sagte auch, dass entlassene Arbeitnehmer ihre von Affirm ausgestellten Geräte behalten könnten, um sie bei ihrer Jobsuche zu unterstützen, und sie könnten auf drei Monate Karriereberatung und ein Alumni-Verzeichnis zugreifen.