Einige der größten Veränderungen bei den Kundenvorteilen fanden in der Luftfahrtbranche statt.

Während der Pandemie erlaubten die Fluggesellschaften Vielfliegern, ihren Elite-Status beizubehalten. Sie beendeten diese Vergünstigung, als der Reiseverkehr wieder anzog und die Kunden Treuepunkte mit Co-Branding-Kreditkarten sammelten. Träger einschließlich American Airlines , Delta Airlines Und United Airlines Außerdem haben wir die Anzahl der Meilen erhöht, die Kunden benötigen, um den Elite-Status zu erreichen, da die Zahl derjenigen, die diese Vorteile genießen, immer größer wird.

„Wenn man so viele Kunden in den sogenannten Premium-Stufen hat, fühlt es sich nicht mehr so ​​besonders an“, sagte Yuping Liu-Thompkins, Professor für Marketing an der Strome School of Business der Old Dominion University, der sich mit Treueprogrammen beschäftigt.