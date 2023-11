Unterlassung durchgeboxt: Boris Becker wint Prozess van Oliver Pocher

2020 verunglimpft komiek Oliver Pocher in een TV-Beitrag Ex-tennisster Boris Becker. Het is een kwestie van aandacht en verliert. Over twee dagen kunt u genieten van uw 56-jarig jubileum. Pocher darf die entsprechenden Szenen nicht meerbreiten.

Wurden de persoonlijke rechten van Boris Becker belet? Darum ging een uitgebreidere juridische relatie aan met de jonge tennissterren en tv-komiek Oliver Pocher. Jetzt hat sich Becker in citer Instanz durchgesetzt. Als u een later beeld krijgt, is er een reeks van gedetailleerde afbeeldingen die verder gaan dan de centrale van het Upperlandesgerichts Karlsruhe in Freiburg.

Sinds de 45-jarige geschiedenis van de beelden is gepubliceerd, zijn ze ook zichtbaar op hun eigen internetpagina. Strikt waren de berichten van de RTL-Sendung „Pocher – gefährlich ehrlich“ van oktober 2020. De slogan „Maak Boris weer rijk“ was in de uitzending van de uitzending opgenomen. Na het eerste bezoek zul je zien dat Becker de weddenschappen van drie euro vooraf leegmaakt. Het geld was een zeer goede prijs, en de Becker werd per post afgeleverd.

Het vonnis volgt zonder kennisgeving van het Offenburger Landgericht. Dit is de eerste keer dat de klacht van Becker in de eerste post wordt geschreven.

Auch Prominente müssen nicht „alles hinnehmen“

Die Vorsitzende Richterin Claudia Jarsumbek vom 14. Zivilsenat des Oberlandesgerichts hatte bereits Mitte des Monats gesagt, bei der Darstellung von Prominenten gebe es Grenzen: „Der Senat hat Zweifel, dass ein Prominenter jede Form der Veröffentlichung seines Abbildes – gleich auf welche es aufgenommen wurde – hinnehmen muss.“

Beide public relations vinden plaats tussen de twee prominente figuren van hun juridische lichamen. Pochers Anwältin Patricia Cronemeyer zei dat of hij een moderator was, of een zender-bewoner, de Pocher zeker niet kon worden gevraagd om niet te worden opgenomen. Beckers Offenburger Anwalt Samy Hammad argumenteerde, het gericht is erop gericht, dat het prominente niet alles is gevallen wat nodig is.