Unterbrechung der russischen Versorgung: ISW: Die Ukraine hat Cherson mit HIMARS-Einsatz zurückerobert

Laut einer Analyse der ISW-Experten ist seit langem klar, dass russische Truppen Schwierigkeiten haben würden, erobertes Gebiet in der südukrainischen Region Cherson zu halten. Um ihre Gegner am Dnipro in die Flucht zu schlagen, wandten ukrainische Truppen innovative Techniken an.

Nach Ansicht von Experten der US-amerikanischen Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) spielte der Einsatz von HIMARS-Raketenwerfern eine entscheidende Rolle für den Erfolg des ukrainischen Militärs bei der Rückeroberung in der Region Cherson. Die Ukraine nutzte auf innovative Weise von den USA gelieferte Artilleriesysteme, um Versorgungsleitungen zu Kreml-Truppen zu unterbrechen, insbesondere auf Brücken. Da die Versorgung der 20.000 verbliebenen russischen Soldaten stark gestört war, mussten sie sich schließlich zurückziehen.

Für den Beschuss von Brücken ist das HIMARS-System laut ISW eigentlich nicht geeignet, da die Sprengköpfe, die es abfeuert, für solche Missionen zu klein sind. Das ukrainische Militär umging dieses Hindernis, indem es das System für viele kleinere Präzisionsschläge einsetzte, die Straßen und Brücken unbrauchbar machten, ohne sie vollständig zu zerstören. So soll Kiew bei Anschlägen sowohl auf die Antoniwka-Brücke als auch auf die Verbindungsstraße zum Kakhovka-Staudamm gehandelt haben.

Die Ukraine setzte ihre Angriffe fort, obwohl die russischen Streitkräfte versuchten, die Routen wiederherzustellen. Auch auf die Ausrüstung für die Reparatur wurde geschossen. Um weiteren Schaden abzuwenden, versuchten die Russen nach Angaben der Denkfabrik, eine Pontonbrücke unter der Brücke zu bauen Antonivka-Brücke bauen.

Die Russen mussten das Fährsystem benutzen

Aber ihre Gegner setzten den Beschuss fort und zwangen Moskau schließlich, sich um die Brücke zurückzuziehen. Schließlich musste das russische Militär auf Lastkähne zurückgreifen, um Ausrüstung, Vorräte und Vorräte vom Ost- zum Westufer des Flusses Dnipro zu transportieren. Die Ukraine griff daraufhin auch die Schiffe und ihre Docks an. Allerdings hätten die Schiffe ohnehin nicht ausgereicht, um die 20.000 Streitkräfte am Westufer zu versorgen, berichtet die ISW.

Als Sergej Surovikin am 8. Oktober dieses Jahres das Kommando über die russischen Streitkräfte in der Ukraine übernahm, war bereits klar, dass der Kreml die von ihm besetzten Teile von Cherson nicht halten konnte. Surovikin erklärte damals, er wolle die Truppen dorthin zurückziehen und begann vermutlich bereits mit den Vorbereitungen für den wenige Wochen später stattfindenden Rückzug.

Ob Russlands Präsident Wladimir Putin den Abzug aus West-Cherson im Oktober genehmigt hat oder ob Surovikin vorher intensive Überzeugungsarbeit leisten musste, ist nicht bekannt. Schließlich war am 9. November ein Treffen zwischen dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Putin angesetzt, bei dem der Präsident den Befehl zum Abzug gab.