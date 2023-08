Der Notfallleiter von Maui ist zurückgetreten.

Herman Andaya wurde wegen seiner Reaktion auf den Brand auf Hawaii kritisiert.

Bisher wurden 111 Todesfälle bestätigt.

Der Leiter der Katastrophenschutzbehörde von Maui – der diese Woche sagte, er habe die Entscheidung, keine starken Warnsirenen zu ertönen, als ein tödlicher Waldbrand über die hawaiianische Stadt Lahaina wütete, nicht bereut – ist am Donnerstag zurückgetreten.

Herman Andaya war in die Kritik geraten, weil er das inselweite Netzwerk nicht aktiviert hatte, als die Flammen schnell auf die Stadt niedergingen und Überlebende sagten, sie hätten keine Warnung vor dem Feuer erhalten.

Es wird angenommen, dass viele der Getöteten in ihren Häusern eingeschlossen oder in ihren Autos gefangen waren, als sie in letzter Minute einen verzweifelten Fluchtversuch unternahmen.

Es ist bekannt, dass mindestens 111 Menschen bei dem tödlichsten Waldbrand in den Vereinigten Staaten seit über einem Jahrhundert ums Leben kamen.

Die endgültige Maut wird voraussichtlich deutlich höher ausfallen.

„Heute hat Bürgermeister Richard Bissen den Rücktritt des Administrators der Maui Emergency Management Agency (MEMA), Herman Andaya, angenommen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Maui.

„Aus gesundheitlichen Gründen reichte Andaya seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung ein.“

Andayas Entscheidung, die Sirenen nicht zu aktivieren, ist einer von mehreren Fehltritten der örtlichen Behörden vor, während und nach dem Brand, die die Überlebenden verärgert haben, die sagen, dass noch mehr Leben hätten gerettet werden können.

„Die Sirenen werden hauptsächlich bei Tsunamis eingesetzt. Die Öffentlichkeit wird darauf trainiert, höher gelegene Gebiete aufzusuchen, falls die Sirene ertönt“, hatte Andaya am Mittwoch auf einer Pressekonferenz gesagt.

Er fügte hinzu:

Hätten wir in dieser Nacht die Sirene geläutet, fürchten wir, dass die Menschen (in die Berge) gegangen wären … ins Feuer.

Er fragte sich auch, ob es irgendjemandem aufgefallen wäre, wenn die Sirenen ihre 121-Dezibel-Warnung ausgegeben hätten – eine Lautstärke, die nach Angaben der American Academy of Audiology der eines startenden Düsenflugzeugs entspricht.

„Viele Leute, die drinnen sind und die Klimaanlage eingeschaltet haben, werden die Sirene nicht hören“, sagte er.

„Außerdem war der Wind (an diesem Tag) sehr böig … es war sehr laut, sodass sie die Sirenen nicht gehört hätten.“

Auf die Frage, ob er die Entscheidung, das System nicht zu aktivieren, bereue, antwortete er: „Das tue ich nicht.“

Die Kritik hat seit der Katastrophe zugenommen, und Überlebende beschwerten sich darüber, dass keine offiziellen Warnungen ausgesprochen wurden.

Mobiltelefonnetze und die Stromversorgung wurden unterbrochen, was die Kanäle, über die Warnungen normalerweise übermittelt werden, einschränkte.

Dieser Screenshot zeigt Herman Andaya, Leiter der Maui Emergency Management Agency. Der umkämpfte Leiter der Katastrophenschutzbehörde von Maui, der in die Kritik geraten war, weil bei einem Flächenbrand in der hawaiianischen Stadt Lahaina die Sirenen nicht ertönten, ist zurückgetreten. AFP Grafschaft Maui/AFP

Überlebende sagten AFP, sie hätten erst von dem Feuer erfahren, als sie sahen, wie es ihre eigene Straße zerstörte.

Anwohner haben sich auch darüber beschwert, dass die Regierung nach der Tragödie nur langsam geholfen habe, und viele gaben an, dass sie mehr Hilfe von zivilen Gruppen erhalten.

Auch das Tempo der Leichenbergung sorgt für Spannungen, und Berichten zufolge verlieren einige Einheimische das Vertrauen in ihre gewählten und ernannten Beamten.

Hawaiis Gouverneur Josh Green ordnete letzte Woche eine Untersuchung der Vorbereitungen und Reaktionen auf die Tragödie an, um zu sehen, ob daraus Lehren gezogen werden könnten.

Hawaiis Generalstaatsanwältin Anne Lopez sagte am Donnerstag, sie werde eine unabhängige Stelle mit der Durchführung der Untersuchung beauftragen.

„Wenn ein Dritter die Überprüfung durchführt, wird dies Rechenschaftspflicht und Transparenz gewährleisten und den Menschen in Hawaii die Gewissheit geben, dass alle Fakten ans Licht kommen“, sagte sie.

Agenten des FBI Evidence Response Team (ERT) beobachten, wie zusätzliche Kühlcontainer neben der forensischen Einrichtung der Polizei von Maui eintreffen, wo nach den Waldbränden auf Maui in Wailuku, Hawaii, menschliche Überreste gelagert werden. AFP Patrick T. Fallon/AFP Verkohlte Überreste eines Apartmentkomplexes nach einem Waldbrand in Lahaina im Westen von Maui, Hawaii, sind zu sehen. AFP Yuki Iwamura/AFP Nach einem Waldbrand in Lahaina im Westen von Maui, Hawaii, sind verkohlte Überreste eines verbrannten Viertels zu sehen. Die Zahl der Todesopfer bei den Waldbränden auf Hawaii stieg auf 106 und könnte sich in den nächsten zehn Tagen verdoppeln, sagte der Gouverneur des Bundesstaates. AFP Yuki Iwamura/AFP

Leichenhunde und ihre Hundeführer setzten am Donnerstag den schwierigen Prozess fort, das Katastrophengebiet nach weiteren Leichen zu durchkämmen.

Bisher wurden nur eine Handvoll in Lahaina geborgene Leichen identifiziert.

Experten für forensische Pathologie, von denen einige nach den Anschlägen vom 11. September arbeiteten, sind in Maui, um bei der Identifizierung schwer verbrannter Überreste zu helfen.

US-Präsident Joe Biden wird voraussichtlich am Montag mit seiner Frau Jill Maui besuchen.

Biden hatte nach dem Inferno in der vergangenen Woche schnell eine Katastrophe großen Ausmaßes auf Hawaii ausgerufen und so den Einsatz von Nothilfe durch die Bundesregierung ermöglicht.

Doch die republikanische Opposition kritisierte ihn für seine zaghafte Reaktion auf die Brände.