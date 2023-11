SAMSTAGSPUZZLE – Dies ist David P. Williams‘ zweites Kreuzworträtsel für die New York Times, nach einem Debüt im August, das ebenfalls an einem Samstag lief. Wie Herr Williams versprochen hat, haben beide Rätsel identische Gittermuster, und dies scheint der zweite Teil einer Reihe zu sein, die von Wallace Stevens‘ Gedicht „Thirteen Ways of Looking at a Blackbird“ inspiriert ist. Wer mag bei seiner Lösung nicht einen Hauch von Spannung? Nur in einem Kommentar zum Wordplay-Beitrag für das August-Raster wurde eine Anspielung auf Stevens erwähnt, die aber nicht näher erläutert wurde, und ich sehe keinen Zusammenhang zwischen dem Gedicht und einem der beiden Rätsel. Es könnte in der Geometrie des Puzzles selbst verborgen sein, da diese eine Konstante ist, oder in der Kreuzschraffur der Einträge in seiner Mitte. Wenn jemand Semmelbrösel findet, teilen Sie sie bitte mit.

Die heutige Konstruktion ist ausgezeichnet und ziemlich schwierig, wenn auch insgesamt nicht so hart wie Ryan McCartys Stumper-Sumpf von vor einer Woche. Die größten Probleme hatte ich an derselben Stelle wie in Mr. Williams‘ August-Rätsel, der südöstlichen Ecke, was wie ein Zufall erscheint. Aber wir werden sehen, was passiert, wenn wir das nächste bekommen.

Knifflige Hinweise

16A. Der Bindestrich in „Run-down“ macht es zu einem Adjektiv. Es gibt auch eine Verbform, „rundown“, und ein Substantiv, „rundown“, das ein Idiom wie „lowdown“ oder „skinny“ ist und „der wahre Knüller“ bedeutet. „Heruntergekommen“ bedeutet abgenutzt oder, in diesem Rätsel, heruntergekommen. Ich liebe den Klang dieses Wortes; im Lateinischen bedeutet es „knacken oder brechen“, wie trockene, alte, staubige Knochen.

19A. Es hört sich so an, als ob wir hier nach einem Janus-Wort oder Kontronym suchen; „Akut … oder das Gegenteil von akut.“ Allerdings gibt es in „akut“ ein Wortspiel; im Hinweis bedeutet es entweder „ernst“ oder „GRAVE“ oder hat einen akuten Akzent – wie beim „é“ in „déjà vu“. Das Gegenteil eines akuten Akzents ist ein GRAVE-Akzent – ​​wie beim „à“ in „déjà vu“.