Unsichere Gesellschaft – Der Soziologe Stephan Lessenich über die Notwendigkeit von Normalität

Stephan Lessenich auf der Frankfurter Buchmesse im Gespräch über „Nicht mehr normal. Die Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs“ (Jelina Berzkalns (Deutschlandradio))

Das Buch beschreibt die Krisen und Konflikte des 21. Jahrhunderts und ihre Folgen: die Verunsicherung der Menschen, schwindende Gewissheiten. Stephan Lessenich macht deutlich, wie schwierig es für die Gesellschaft ist, aus diesen Erfahrungen die richtigen Schlüsse zu ziehen. Die meisten wollten einfach so weitermachen wie bisher.

Anpassungsfähigkeit während der Corona-Pandemie

Die „neue Normalität“ der Pandemie sei ein Zeichen der Anpassungsfähigkeit der Menschen. Aber auch hier ist der Wunsch nach Rückkehr in den bisherigen Alltag so groß, dass die Anpassung wieder rückgängig gemacht wird, beispielsweise beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Verzweifelt die Gesellschaft an der Zukunft?

Der Untertitel sieht die „Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs“, im Buch beschreibt Lessenich diese Situation genauer: „Eine Gesellschaft, die das Alte nicht halten und nicht an das Neue denken kann, die anfängt, an ihren Gewissheiten zu zweifeln und zu verzweifeln der Zukunft. „