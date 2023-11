„Unsicher im eigenen Zuhause“: Israelische Siedler verbreiten Terror in den Hügeln im Süden von Hebron | Israel-Palästina-Konflikt

Khirbet Zanuta, besetztes Westjordanland – Amin Hamed al-Hadhrat legte weinend eine Pause ein, nachdem er das Haus seiner Familie in den südlichen Hebroner Hügeln abgerissen hatte. „Ich weiß, dass ich in ein oder zwei Tagen woanders leben werde, aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass das passieren wird“, sagte der 37-Jährige. „Ich weiß nur, dass ich hier lebe. Mein Vater wusste nur, dass er hier lebte. Ich weiß nicht, wie es ist, woanders zu leben.“

Diese Woche schloss sich Khirbet Zanuta, das Hirtendorf von Al-Hadhrat, der wachsenden Zahl palästinensischer Beduinendörfer an, die seit dem 7. Oktober aufgrund gewaltsamer Angriffe bewaffneter israelischer Siedler, die häufig israelische Militäruniformen trugen, gewaltsam geräumt wurden.

Khirbet Zanuta liegt in der Region South Hebron Hills im Gebiet C des besetzten Westjordanlandes, das unter vollständiger israelischer Militärkontrolle steht. Die Gründung der Meitarim Farm, eines israelischen Außenpostens 100 Meter entfernt auf dem nächsten Hügel, im Jahr 2021 hatte den Bewohnern zufolge das Leben der Gemeinde schwer gemacht. Die Gewalt der Siedler hinderte die Hirten daran, ihr Vieh grasen zu lassen.

Solche Angriffe haben seit dem 7. Oktober dramatisch zugenommen, sagen palästinensische Dorfbewohner, israelische Aktivisten und internationale Organisationen. Nach Angaben der Vereinten Nationen hat sich die Zahl der täglichen Gewaltvorfälle im Westjordanland in diesem Zeitraum von drei auf durchschnittlich sieben mehr als verdoppelt. Und während der Gazastreifen seit dem Hamas-Angriff auf Südisrael die Hauptlast der verheerenden Bombardierung Israels trägt und in der belagerten Enklave mehr als 9.000 Palästinenser getötet wurden, kamen bei Angriffen von Siedlern und israelischen Streitkräften auch mehr als 130 Palästinenser im Westjordanland ums Leben.

Siedler kommen normalerweise nachts und zerstören Wassertanks, Rohrleitungen und elektrische Systeme. Fensterscheiben und Autos einschlagen. Am alarmierendsten für die Bewohner von Khirbet Zanuta war, als bewaffnete Siedler begannen, in ihre Häuser einzudringen und palästinensische Hirten zu schlagen. Am 27. Oktober teilten Siedler den Bewohnern mit, dass sie getötet würden, wenn sie nicht innerhalb von 24 Stunden gingen.

„Es ist ein Unterschied, ob man sich unsicher fühlt, wenn man auf die Weide geht, oder ob man sich selbst zu Hause unsicher fühlt“, sagte al-Hadhrat. Aus Sorge um die Sicherheit ihrer Kinder und ihrer selbst beschloss die Gemeinde, dass sie gehen mussten.

Deshalb riss das staubige Dorf mit 150 Einwohnern in der vergangenen Woche ihre heruntergekommenen Häuser aus Blech oder Steinen ab und packte ihre Habseligkeiten Stück für Stück auf Pick-ups. Während die Erwachsenen damit beschäftigt waren, Heuhaufen und Eisenstangen zu packen, Mehl und Tierfutter zu sortieren, saß ein kleines Mädchen auf dem kargen Boden und spielte mit Kieselsteinen. Ein Junge versuchte, Eisenstangen aufzuheben, um sie einzuschlagen. Ein anderes Kind saß einfach auf einem Felsen und wischte sich Tränen aus den Augen.

Währenddessen surrten Drohnen, die von Siedlern in der Nähe abgefeuert wurden, über dem Dorf und überwachten die Demontage.

„Wir können nicht schlafen“

Sameh, ein Mann Anfang 40, machte eine Pause, um eine Zigarette zu rauchen. Seine kleine Tochter Deema saß auf seinem Schoß und schwang ihre Beine hin und her. Sie versuchten, in guter Stimmung zu bleiben.

Sameh habe beschlossen, seine Familie an den Rand einer nahegelegenen Stadt zu bringen, erklärte er. „Wir werden ein oder zwei Stunden (zu Fuß) über die Berge laufen, um Siedlerangriffen auf der Straße auszuweichen“, sagte er.

Aber jeder Moment vor ihrer Abreise wurde schwerer. „Wir können nicht essen. Wir können nicht schlafen. „Wir können im Moment nicht denken“, sagte er.

Ohne einen bestimmten Ort, an den sie sich wenden können, spaltet sich die Gemeinschaft auf und sucht an verschiedenen Orten Zuflucht – und aufgrund der jüngsten Vertreibungen wird es wahrscheinlich unmöglich sein, ihre Lebensweise als Hirten fortzusetzen.

Al-Hadhrat erinnerte sich daran, wie er lange Nächte mit Freunden auf ihrem ruhigen, windgepeitschten Hügel unter den Sternen verbrachte, Kaffee trank und Geschichten erzählte. „Es ist schwer vorstellbar, wie wir in Kontakt bleiben werden. Vielleicht sehen wir uns auf dem Markt oder so“, überlegte er. Seine blutunterlaufenen Augen wurden noch glänzender. „Es ist so schwer zu glauben, dass die Gemeinschaft auseinanderbricht. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sein werden, auf sinnvolle Weise in Kontakt zu bleiben.“

Ein Dominoeffekt

Khirbet Zanuta ist nur das jüngste Beduinendorf, das seit dem 7. Oktober aus der Landschaft des Westjordanlandes ausgelöscht wurde – und es wird nicht das letzte sein. Als al-Hadhrat und seine Gemeinde zusammenpackten, beschloss das Dorf A’Nizan am Ende der Straße, auch ihre Häuser abzureißen. Obwohl sie beim Grasen Angriffen ausgesetzt waren, hatten sie noch nicht die Art von häuslichen Angriffen erlitten, die Amin und andere in den letzten Wochen erlitten hatten. Aber die 35 Einwohner von A’Nizan wussten, dass Khirbet Zanutas Weggang bedeutete, dass sie als nächstes im Fadenkreuz der Siedler standen.

Nach den neuesten Zahlen des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) wurden in diesem Zeitraum mindestens 864 Palästinenser, darunter 333 Kinder, infolge von Angriffen israelischer Siedler gewaltsam vertrieben, davon 11 Gemeinden vollständig vertrieben und weitere 11 Gemeinden zumindest teilweise zwangsumgesiedelt. Fast die Hälfte der mindestens 186 gewalttätigen Vorfälle mit Siedlern, die zu Opfern oder Sachschäden führten, ereigneten sich in Anwesenheit israelischer Streitkräfte oder wurden von diesen unterstützt. Bei fast einem Drittel dieser Vorfälle haben Siedler Waffen eingesetzt.

Eine solche Vertreibungsrate wurde seit der Vertreibung Tausender Beduinen aus Gebieten auf der Sinai-Halbinsel im Jahr 1972 durch Israel nicht mehr beobachtet. Die Konzentration der gewaltsamen Vertreibung, die in der abgelegenen Gegend östlich von Ramallah begann, hat sich nun auf die südlichen Hebron-Berge ausgeweitet, die an die Grenze zwischen dem südlichen Westjordanland und dem eigentlichen Israel grenzen.

Im Gegensatz zu den Gemeinden, die kürzlich in der Gegend östlich von Ramallah vertrieben wurden, leben Gemeinden in den südlichen Hebroner Hügeln oft auf Privatgrundstücken. Sie verfügen über engere lokale Netzwerke mit Verbindungen zu internationalen Organisationen und Solidaritätsgruppen, was es für sie schwieriger macht, von ihrem Besitz vertrieben zu werden.

Aber die Siedlerangriffe haben sich in ihrem Versuch, dieses ländliche, aber strategisch wichtige Gebiet zu vertreiben, nur noch verstärkt – was die Aufrechterhaltung einer zusammenhängenden palästinensischen Präsenz auf beiden Seiten der Grünen Linie ermöglicht, die Israel vom Westjordanland trennt.

Seit Kriegsbeginn sind viele der regulären israelischen Soldaten, die in der Region patrouillieren, nach Gaza gegangen und wurden durch Siedler aus nahegelegenen Siedlungen und Außenposten in Uniform ersetzt. Wie Yehuda Shaul, ein ehemaliger israelischer Militärkommandeur und Mitbegründer von Breaking the Silence, einer israelischen NGO, die sich aus Veteranen der Armee zusammensetzt, die abweichende Meinungen vertreten, erklärte, stammen diese Siedler aus lokalen regionalen Verteidigungseinheiten: typischerweise den Ersthelferteams der Siedlungen.

„Es gibt Siedler, die vor einem halben Jahr kamen und (Palästinenser) als Zivilisten verprügelten, und jetzt tragen sie (Militär-)Uniformen mit Waffen und kommen, um Sie zu verprügeln“, sagte Shaul. „Und Sie wissen nicht: Gehört das zu ihrem militärischen Auftrag? Oder machen sie es nur in ihrer Freizeit?“

„Ihre Augen schließen“

Was auch immer die Antwort sein mag, diese Angriffe tragen dazu bei, dass die langjährigen Ziele der Siedler Wirklichkeit werden, sagen Aktivisten und betroffene Gemeinden.

„Seit Jahren üben die Siedler Druck auf den Staat aus, Palästinenser aus der Zone C zu vertreiben“, sagte Nasser Nawajeh, der Sprecher des Dorfes Susiya und Feldforscher der israelischen Menschenrechtsorganisation B’Tselem für die South Hebron Hills. „Jetzt machen sie es einfach selbst. Auch wenn der Staat sie nicht dazu schickt, verschließen Armee und Behörden die Augen und tun so, als ob das nicht passieren würde.“

Im Dorf Jinba wurden Siedler dabei gefilmt, wie sie die Lautsprecher ihrer Moschee gewaltsam abnahmen. Im Dorf Um al-Khair fuhr ein Siedler in Uniform durch das Dorf und richtete seine Waffe auf jeden, der es wagte, auf die Straße oder auf seinen Balkon zu gehen, und forderte ihn auf, ins Haus zu gehen. Am 27. Oktober, sagte Nawajeh, hätten zwei Siedler in Militäruniformen in Um al-Khair ein Auto voller Palästinenser angehalten, sie aus dem Auto gezwungen und den Motor und die Fenster des Autos beschossen.

Drei Tage später kehrten Siedler in das Dorf zurück, versammelten alle Männer mit vorgehaltener Waffe und zwangen sie, an einer Wand zu stehen und ihre Telefone zu überprüfen. Als sie Fotos eines palästinensischen Polizisten in Uniform und mit einer Waffe sahen, griffen sie ihn an. Nachdem sie einen örtlichen Aktivisten gefunden hatten, zwangen sie ihn mit vorgehaltener Waffe, im Film Aussagen gegen seinen Willen zu machen. Auch Um al-Khair erhielt ein 24-Stunden-Ultimatum zur Räumung.

An verschiedenen Tagen kamen Siedler in das Dorf Tuba, um die Strom- und Wassersysteme des Dorfes zu zerstören und Häuser zu zerstören. Am 30. Oktober kamen Siedler in das Dorf Sfai und steckten Häuser in Brand.

Während einige Angriffe mit Videos oder Fotos dokumentiert werden, beschreiben Beduinen in der Gegend C weitaus mehr Vorfälle, die nicht dokumentiert werden. In den letzten Wochen wurde in zahlreichen Berichten beschrieben, dass Siedler und Militäruniformen die Telefone von Palästinensern beschlagnahmten und alle Fotos oder Videos von Siedlerangriffen löschten. In Tuba zündeten Siedler sogar das Telefon eines Palästinensers an.

Verlassen Sie es innerhalb von 24 Stunden, sonst werden Sie getötet

Am 28. Oktober wurde das Beduinendorf Susiya, weniger als einen Kilometer von der Grünen Linie entfernt, angegriffen. Die Siedler sagten den Dorfbewohnern, sie müssten innerhalb von 24 Stunden gehen, sonst würden sie getötet.

„Sie kommen im Grunde genommen, sie greifen an, sie greifen an, und wenn man versucht, mit ihnen zu sprechen, sagen sie einem, man solle den Mund halten“, sagte Nawajeh. „Dann, bevor sie gehen, stellen sie dir das Ultimatum.“

Trotz der Angriffe und Drohungen sagen die Dorfbewohner von Susiya, dass sie auf ihrem Land bleiben werden. Das Dorf ist im Laufe der Jahre zu einem Symbol für „Sumud“ oder Standhaftigkeit geworden. Sie wurden von Siedlern physisch auf sich selbst, ihre Häuser, ihre Wasserquellen, ihr Vieh und ihre Landwirtschaft angegriffen. Aber sie haben sich geweigert, umzuziehen.

Dieses Profil hat Susiya jahrelang zu internationalen Solidaritätsbesuchen geführt, wobei der Rat für auswärtige Angelegenheiten der Europäischen Union 2015 erklärte, dass die Räumung des Dorfes durch die israelischen Behörden eine rote Linie wäre, die nicht überschritten werden dürfe.

Seit dem 7. Oktober berichten Dorfbewohner in Susiya jedoch, dass sie mehrmals täglich angegriffen und bedroht werden – ein neues Ausmaß an Übergriffen. Wie fast alle anderen Beduinendörfer im Gebiet C blockierte die Armee den Eingang zum Dorf und hinderte sie daran, in die nahegelegene Stadt Yatta zu gehen, um Vorräte zu holen. Der vom Militär mit der Errichtung dieser Straßensperren beauftragte Auftragnehmer – ein örtlicher Siedler namens Yinon Levy, der die Meitarim-Farm betreibt, die die Dorfbewohner aus Khirbet Zanuta gewaltsam vertrieben hat – beschloss, auch Wasserzisternen und Ernten zu zerstören und gleichzeitig eine von ihnen genutzte Höhle abzudichten eine Familie, so Nawajeh. In einigen Fällen, sagte er, hätten Siedler in Militäruniformen seine Nachbarn aus ihren Autos gedrängt und ihre Schlüssel beschlagnahmt.

In einem Brief, der diese Woche von 30 israelischen Menschenrechts- und Zivilgesellschafts-NGOs, darunter Amnesty International Israel, B’Tselem, Haqel, Ir Amim, Kerem Navot, Rabbis for Human Rights und Yesh Din, unterzeichnet wurde, heißt es: „Die israelische Regierung unterstützt.“ diese Angriffe und unternimmt nichts, um diese Gewalt zu stoppen.“

„Der einzige Weg, die Zwangsumsiedlung im Westjordanland zu stoppen“, schlussfolgerten die NGOs, „ist ein klares, starkes und direktes Eingreifen der internationalen Gemeinschaft.“

Bisher scheint kein solcher Eingriff in Sicht zu sein. Dennoch ist das 24-Stunden-Ultimatum abgelaufen und Susiya bleibt bestehen. Mehrere israelische Aktivisten sind in der Gemeinde geblieben, um Schutz und Unterstützung zu bieten, obwohl es unwahrscheinlich ist, dass sie den schwer bewaffneten Siedlern physischen Widerstand leisten können.

Unterdessen schätzen die Dorfbewohner die friedlichen Momente, die sie noch haben. Eines Morgens in dieser Woche blies eine als Clown verkleidete israelische Frau mit einem kleinen Mädchen Seifenblasen, um sie von den Angriffen abzulenken.

Mohammad Nawajeh, Nassers Vater und Dorfältester, sah dem kleinen Mädchen beim Spielen zu. „Unsere Zukunft ist hier“, erklärte er trotzig. „Wir werden nicht gehen.“