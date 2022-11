Unsere Schwestern im Iran haben keine Angst mehr vor den Ayatollahs – POLITICO

Schabnam Safarzadeh und Shaghayegh Safarzadeh sind Mitbegründer von Advanced eClinical Training und stolze Unterstützer des Zentrums für Menschenrechte im Iran.

Da die internationalen Mainstream-Medien bereits begonnen haben, das Interesse an der Revolte im Iran zu verlieren, müssen wir den Kampf für Würde und Freiheit fortsetzen und dabei genau das nutzen, was ihn überhaupt erst in Gang gesetzt hat – die sozialen Medien.

Das Schicksal des Iran wird von den furchtlosen Frauen, Männern und Kindern bestimmt, die sich seit Jahrzehnten gegen das Regime stellen – aber dieser Kampf ist nicht ihr einziger. Wir können uns nicht auf Regierungen oder traditionelle Medien verlassen, um diese Revolution zu gewinnen. Und wir müssen Solidarität und Unterstützung zeigen und niemals ihre Opfer vergessen. Für Frauen. Für das Leben. Für Freiheit.

Im Laufe der Jahre haben meine Schwester und ich gesehen, wie der Iran in die Schlagzeilen ein- und ausgeblendet wurde, die normalerweise um eine politische Wende oder das Gerangel um ein Atomabkommen herum eingerahmt wurden. Aber wir haben den Iran auch von innen gesehen.

Wir sind erfolgreiche Unternehmerinnen unter 30. Wir sind Frauen. Und wir sind Iraner.

Wir sind in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, nachdem unsere Mutter den Iran 1998 mit uns – damals 5-jährigen Zwillingen – im Schlepptau verlassen hatte. Sie ist selbst eine junge Frau und wollte, dass wir die Vorteile haben, die wir im Iran nicht hätten erleben dürfen.

Sie musste in ein anderes Land fliehen, um uns eine Chance auf ein besseres Leben zu geben, aber sie hatte nicht die Waffe, die die heutige Generation hat, um ihren Kampf für die Freiheit zu unterstützen – das Internet und die sozialen Medien. Und es ist diese aktuelle Generation – die digital nativen Millennials und Gen Zers – die an der Spitze dieser neuen Revolution stehen.

Diese jungen Menschen sind mit dem Internet und den sozialen Medien aufgewachsen und haben ihr Weltbild geprägt. 96 Prozent der 18- bis 29-Jährigen im Iran nutzen trotz starker Zensur eine Form der sozialen Medien, und das hat sie dazu veranlasst, sich ständig die Frage zu stellen: „Warum leben Frauen in anderen Teilen der Welt mit Freiheiten, die ich nicht habe? haben?“

Soziale Medien haben jungen iranischen Frauen ein Fenster in ein Leben ermöglicht, das sein könnte – ein Leben in Freiheit. Sie haben etwas anderes als die von der Regierung verbreitete Desinformation erhalten. Sie sehen Mädchen in ihrem Alter auf Poolpartys, Karrieremessen, bei der Teilnahme an #MeToo-Protesten und leben ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen.

Sie sehen, was Frauen wie meine Schwester und ich erreichen konnten, dass es leicht jede von ihnen in unserer Position hätte sein können, wenn sie die Chance dazu gehabt hätte.

Insgesamt sind 70 Prozent der MINT-Absolventen und 60 Prozent der Hochschulabsolventen im Iran Frauen, aber nur 15 Prozent der Erwerbstätigen sind weiblich. Iranische Frauen sind außergewöhnlich, aber sie werden unterdrückt – und jetzt haben sie genug davon.

Ein Feuer brannte schon lange in ihren Herzen, aber im September verwandelte sich dieses Feuer in ein Inferno, das so hell war, dass die ganze Welt es nicht länger ignorieren konnte. Und jetzt kann jeder über die sozialen Medien ihre Stärke, Standhaftigkeit und Entschlossenheit sehen.

Demonstranten halten Bilder von Mahsa Amini, als sie am 29. September 2022 an einer Kundgebung vor dem iranischen Konsulat in Istanbul teilnehmen | Yasin Akgul/AFP über Getty Images

Unsere Schwestern im Iran haben keine Angst mehr vor einer Regierung, die sie bildlich und wörtlich seit Jahrzehnten verschleiert. Dies wird keine weitere gescheiterte Revolution sein.

Eine Revolution beginnt unten, ein Putsch beginnt oben. Das ist kein Staatsstreich. Es ist kein aufstrebendes Regime, das versucht, ein anderes zu ersetzen. Das sind die Leute, die fordern, was ihnen rechtmäßig zusteht, um den Iran seinen friedlichen, liebevollen und freigeistigen Menschen zurückzugeben.

Und sie werden nicht scheitern – nicht, wenn wir helfen, ihr Feuer am Brennen zu halten. Nicht, wenn wir dafür sorgen, dass die Bemühungen der mutigen Frauen und Männer im Iran auf der ganzen Welt gehört und wahrgenommen werden und diejenigen, die es wagen, es mit den Theokraten aufzunehmen, genährt und gestärkt werden.

Sie werden als Schläger und Vandalen hingestellt, solange sie sich weiterhin gegen das Regime stellen; einige werden eingesperrt und getötet. Und unsere Aufgabe ist es, weiterhin die Wahrheit über die sozialen Medien zu teilen. Wir müssen einen Teil ihrer Last übernehmen, damit sie die Energie haben, weiterzumachen. Wir müssen ihre Stimme sein, wenn ihre heiser werden, ihre Beine, wenn ihre schwächer werden. Wir müssen ihnen helfen, die Hoffnung am Leben zu erhalten.

Wenn ein Feuer so heftig wütet, besteht die Gefahr, dass es ausbrennt oder außer Kontrolle gerät.

Es wird friedlichen, strategischen und konsequenten Protest der Frauen, Männer und Kinder des Iran brauchen, um diesen Kampf zu gewinnen. Und von außen liegt es an uns, ihre Stimmen zu verstärken, damit die Machthaber sie nicht durch Zensur zum Schweigen bringen oder mit Gewalt unterdrücken können.

Es wird Zeit brauchen. Aber sie werden unsere Solidarität sehen, sie werden unsere Liebe spüren, und das wird ihnen die Kraft geben, weiterzumachen, bis die Stricke, die den Iran fesseln, zu Asche verbrannt sind.

Wir wissen, wie leicht man glaubt, ein Problem sei verschwunden, nur weil man es nicht in den Nachrichten sieht, dass sich „jemand anderes darum gekümmert hat“. Tappen Sie nicht in diese Falle.

Wir fordern alle, die dies lesen, auf, aufmerksam zu sein. Sprechen Sie weiterhin mit Ihren Freunden und Ihrer Gemeinde darüber, was im Iran vor sich geht. Machen Sie mit und organisieren Sie Proteste. Blog und Vlog über die Geschichten von Demonstranten und ihren Kampf. Verlassen Sie Ihre Komfortzone, um die Bemühungen des iranischen Volkes zu unterstützen, diese Revolution zu gewinnen.

Beweisen Sie, dass die Hoffnungen von Hadis Najafi, die bei ihrem Protest von Kugeln niedergeschossen wurde, nicht fehl am Platz waren. Beweisen Sie, dass das Protestlied der von der Polizei getöteten Sarina Esmailzadeh nicht verstummen wird, wenn die Mainstream-Medien nicht mehr darüber berichten.

Beweise, dass diejenigen, die von uns genommen wurden, nicht vergessen werden.

Beweise denen, die noch kämpfen, dass dieses Feuer nicht ausbrennen wird.

Beweisen Sie, dass diese Welt den Iran unterstützt, Frauen liebt, das Leben schätzt und Freiheit schätzt.