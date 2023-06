Brüssel Nach dem Wagner-Söldneraufstand in Russland haben die Staats- und Regierungschefs der EU ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Es gelte, sich jetzt „gegenseitig zu bewaffnen“, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel. Die EU wird die Ukraine so lange wie nötig unterstützen.

Erstmals hatten die 27 Regierungschefs Gelegenheit, über die Lage in Russland nach dem Wagner-Aufstand gegen Präsident Wladimir Putin zu diskutieren. Der Aufstand zeige einmal mehr, dass es unverantwortlich sei, militärische Macht in private Hände zu geben, sagte Scholz. Nach den „unverzeihlichen“ Verbrechen der Wagner-Truppen in der Ukraine und in Afrika bedrohten die Söldner nun auch die Stabilität in Russland.

Am Wochenende hatte die Kanzlerin bereits mit ihren Kollegen aus Frankreich, Polen, den USA und Großbritannien telefoniert. Es sei wichtig, dass alle ruhig blieben, sagte Scholz. „Wir sind keine Partei dessen, was in Russland passiert. Unser Ziel hier ist kein Regierungswechsel, kein Regimewechsel in Russland.“ Das Ziel ist eine unabhängige Ukraine. In der Strategiesitzung, zu der auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video zugeschaltet war, sollte es um die weitere militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine gehen – sowie um die weitere Integration der Ukraine in die EU. In der Abschlusserklärung stellen die Staaten der Ukraine weitere Sicherheitsgarantien in Aussicht. Die genauen Modalitäten stehen noch nicht fest. Dabei handelt es sich allerdings um bilaterale Garantien einzelner Regierungen, nicht um eine EU-Garantie. „Als Staaten haben wir uns dazu verpflichtet, der Ukraine weiterhin etwas für ihre Sicherheit schuldig zu sein“, sagte Scholz. Deutschland und seine engsten Verbündeten führen bereits Gespräche mit Kiew. EU will Putin ein Signal senden Finnlands neuer Premierminister Petteri Orpo, der zum ersten Mal an einem EU-Gipfel teilnahm, sagte: „Wir müssen dem ukrainischen Volk ein klares Signal senden, dass wir an seiner Seite stehen.“ wird diesen Krieg nicht gewinnen. Wir unterstützen die Ukraine, solange es nötig ist.“ Der lettische Ministerpräsident Arturs Krisjanis Karins nannte die Sicherheitszusagen für die Ukraine „interessant“. Doch die einzige Garantie für dauerhaften Frieden nach Kriegsende ist die Vollmitgliedschaft der Ukraine in der NATO. Ebenso müsse man dem Land auf dem Weg in die EU helfen und die Beitrittsverhandlungen eröffnen. Krisjanis Kanis fügte hinzu, dass der Wagner-Aufstand die „innere Verwirrung in Russland“ zeige. Die EU muss nun ihre Ostflanke mit Truppen verstärken und die Grenzkontrollen verschärfen. Die Präsenz der Wagner-Truppen in Weißrussland sei eine „Bedrohung“ für die benachbarten EU-Staaten. Es besteht die Gefahr einer Infiltration. Versuche aus Weißrussland, die Grenzen zu überschreiten, werden bereits täglich beobachtet. Auch die Staats- und Regierungschefs Polens und der baltischen Staaten drängen darauf, die eingefrorenen Reserven der russischen Zentralbank in der EU für die Ukraine zu nutzen. In der EU gibt es Konten im Wert von rund 200 Milliarden Euro, die dank Zinsen und Anlagegewinnen immer weiter wachsen. „Wenn wir über den Wiederaufbau der Ukraine sprechen, ist es nicht fair, dass wir ihn mit dem Geld unserer Steuerzahler bezahlen“, sagte die estnische Premierministerin Kaja Kallas. „Dies sollte aus den Einnahmen Russlands kommen. Wenn wir über die Mittel verfügen, sollten wir sie für diesen Zweck nutzen.“ In den kommenden Wochen will die Kommission einen Vorschlag vorlegen, wie die Zinsgewinne ohne Verstoß gegen internationales Recht verwendet werden könnten. Mehrere Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, stehen dem skeptisch gegenüber. Sie befürchten, einen Präzedenzfall zu schaffen und das Vertrauen in den Euroraum zu untergraben. Kallas sagte, Russland habe einen legitimen Anspruch auf sein Geld. Aber es zerstört auch täglich die Ukraine, sodass die Ukraine einen berechtigten Anspruch gegen Russland hat. Die EU rechnet diese beiden Ansprüche lediglich gegeneinander auf. Mehr: EU-Parlamentspräsident Metsola fordert baldige Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine

