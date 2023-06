Gewalttätige Unruhen, ausgelöst durch die Erschießung eines 17-Jährigen durch die Polizei bei einer Verkehrskontrolle, haben Frankreich drei Nächte lang erschüttert

Die landesweiten Unruhen, die durch die tödliche Erschießung eines 17-Jährigen durch die französische Polizei ausgelöst wurden, breiteten sich am Donnerstag auf Belgien aus und lösten ein Chaos aus, das zu 64 Festnahmen führte, wie die Polizei der Stadt Brüssel am Freitag bekannt gab.

Zu den Festgenommenen gehörten 47 Minderjährige und 16 Erwachsene, die sich in Verwaltungshaft befanden, teilte die Polizei am Freitag in einer Erklärung mit. Ein weiterer Minderjähriger, der Berichten zufolge gesehen wurde, wie er einen Polizisten verprügelte, wurde festgenommen und verhört, aber am Freitag wieder freigelassen.

Horden junger Menschen versammelten sich am Donnerstagabend in Brüssel, nutzten Social-Media-Treffen, um sich der Kontrolle der Behörden zu entziehen und versammelten sich am nächsten Ort wieder, als die Polizei zu nahe kam. Als sich die Randalierer auf das Viertel Anneessens und den nahegelegenen Bahnhof Midi als Ziel ihrer Wut konzentrierten, wurde die U-Bahn-Station Anneessens über Nacht geschlossen und Busse durch das Viertel angehalten oder umgeleitet.









In den sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt, wie Randalierer Autos und sogar Gebäude in Brand setzen und Müll als rudimentäre Barrikaden durch die Straßen streuen. Die örtliche Polizei teilte der „Brussel Times“ mit, dass zehn Personen festgenommen wurden, weil sie Pflastersteine ​​auf Polizisten geworfen hatten.

Die direkte Erschießung des französisch-algerischen Teenagers Nahel M. am Dienstag während einer Verkehrskontrolle in einem Vorort von Nanterre hat drei Nächte voller Unruhen in ganz Frankreich ausgelöst. Etwa 667 Menschen wurden am Donnerstagabend in Frankreich festgenommen, als die Polizei ihre Zahl auf den Straßen vervierfachte und 40.000 Beamte, darunter Anti-Terror- und taktische Einheiten, einsetzte.

Berichten zufolge begannen die Unruhen als friedliche Proteste, bevor sie durch Jugendliche, die mit Feuerwerkskörpern, Molotowcocktails und anderen improvisierten Waffen bewaffnet waren, in Gewalt umschlugen. Obwohl der Polizist, der den 17-Jährigen erschoss, wegen Mordes angeklagt wurde, änderte diese Ankündigung nichts an der Gewalt.

Viele Teile Frankreichs sind bereits seit Monaten im Griff der Proteste, da die Einwohner Macrons Rentenreformen anprangerten. Frankreichs große Gewerkschaften haben geschworen, nicht nachzugeben, bis Macron kapituliert.