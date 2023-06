Unruhen: Macron übernimmt Verantwortung für Eltern und soziale Medien

Stand: 30.06.2023 16:07 Uhr

Der französische Präsident Macron hat nach der dritten Nacht in Folge die Entfernung von Gewaltaufrufen in den sozialen Medien gefordert. Er appellierte auch an die Eltern. Allerdings rief er keinen nationalen Notstand aus.

Nach der dritten Nacht der Unruhen in ganz Frankreich wandte sich Präsident Emmanuel Macron ausdrücklich an die Eltern im Land. Ein Drittel der gestern Abend Festgenommenen seien sehr jung, sagte er nach einem interministeriellen Krisentreffen in Paris. „Und ich appelliere an Mütter und Väter, Verantwortung zu übernehmen. Die Republik ist nicht aufgerufen, ihren Platz einzunehmen“, sagte der Präsident.

Kein nationaler Notfall

Beobachter hatten vermutet, dass Macron nach der Krisensitzung einen nationalen Notstand verhängen könnte. Premierministerin Élisabeth Borne hatte zuvor angekündigt, „alle Hypothesen“ zu prüfen, um schnell zur „republikanischen Ordnung“ zurückzukehren – die Ausrufung eines landesweiten Ausnahmezustands hatte sie nicht ausgeschlossen. Allerdings entschied die französische Regierung zunächst, dass das Innenministerium „zusätzliche Ressourcen“ einsetzen sollte.

Darüber hinaus sollen in den am stärksten betroffenen Regionen Feste und Versammlungen abgesagt werden. Damit sollen Menschen, aber auch öffentliche Gebäude wie Rathäuser vor Angriffen geschützt werden, so Macron.

Der örtliche Verkehr kam nachts zum Erliegen

Ein Teil des Nahverkehrs im Großraum Paris wird nun bis auf Weiteres in den Abendstunden unterbrochen. Alle Straßenbahnen und Busse müssen in Absprache mit der Polizei spätestens um 21 Uhr anhalten, teilte die zuständige Behörde auf Twitter mit. In der Stadt Clamart, südwestlich der Hauptstadt, gilt bis zum 3. Juli eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 6 Uhr.

Das Auswärtige Amt hat aufgrund der schweren Ausschreitungen seine Reise- und Sicherheitshinweise für Frankreich aktualisiert. „Informieren Sie sich über die aktuelle Situation an Ihrem Aufenthaltsort und vermeiden Sie flächendeckende gewalttätige Ausschreitungen“, heißt es in dem veröffentlichten Hinweis für Frankreichreisende. Dies gilt für einige Bezirke und Vororte von Paris, insbesondere in Nanterre, aber auch für andere größere Städte in Frankreich.

„In sozialen Netzwerken organisierte gewalttätige Versammlungen“

Der Präsident machte auch soziale Netzwerke für die Eskalation der Gewalt in den vergangenen Tagen verantwortlich. Dort wurden gewalttätige Versammlungen organisiert. Er habe auch das Gefühl, dass einige junge Leute Videospiele auf der Straße nachahmen. Macron kündigte an, dass die Behörden gegen Menschen vorgehen werden, die soziale Netzwerke nutzen, um Unruhen anzuzetteln.

Nach Angaben des französischen Innenministeriums waren in der vergangenen Nacht rund 40.000 Polizisten im Einsatz, davon etwa 5.000 in Paris. Trotz erhöhter Sicherheitsvorkehrungen kam es in mehreren Städten wie Paris, Marseille, Lyon, Toulouse und Lille zu Zusammenstößen mit der Polizei. 249 Einsatzkräfte seien verletzt worden, teilte Innenminister Gérald Darmanin mit. Allerdings erlitt niemand ernsthafte Verletzungen.

Autos wurden in Brand gesteckt und auf den Straßen wurden Barrikaden errichtet. In Paris wurden Schaufenster eingeschlagen. Wie die Zeitung „Le Monde“ weiter berichtete, wurden in Aubervilliers nahe der Hauptstadt mehrere Busse in Brand gesteckt, woraufhin der Betrieb mehrerer Linien vorübergehend eingestellt oder eingeschränkt wurde.

Auch in Grenoble wurde ein Bus mit Feuerwerkskörpern beschossen. Die Mitarbeiter des Transportunternehmens stellten daraufhin ihre Arbeit ein. In der Hafenstadt Marseille kam es in der Nacht zu Hunderten Zusammenstößen mit der Polizei, Geschäfte wurden geplündert. Die Polizei setzte Tränengas ein, als es zu Zusammenstößen mit Jugendlichen kam, berichtete die Zeitung La Provence.

875 Personen festgenommen

In der Nacht seien 875 Menschen festgenommen worden, teilte das Innenministerium mit. In Paris und den Vororten kam es zu 408 Festnahmen.

„Heute Abend haben sich unsere Polizisten, Gendarmen und Feuerwehrleute erneut mutig gegen außergewöhnliche Gewalt ausgesprochen“, sagte Innenminister Darmanin. Nach seinen Anweisungen gingen sie hart gegen die Randalierer vor. Er dankte allen Angehörigen der Polizei und Gendarmerie, die sich gestern Abend erneut „mit Mut“ der Gewalt entgegengestellt hatten.

Wie „Le Monde“ berichtete, kündigte die Präsidentin des Regionalrats der Île-de-France, Valérie Pécresse, Soforthilfen in Höhe von 20 Millionen Euro an. Die Summe sollte dazu dienen, die entstandenen Schäden in der Region, zu der auch Paris gehört, schnellstmöglich zu beseitigen.

17-Jähriger von Polizisten erschossen

Vor drei Tagen wurde im Pariser Arbeitervorort Nanterre ein 17-jähriger Junge nordafrikanischer Abstammung durch den Schuss eines Polizisten getötet.

Eine Motorradpatrouille hielt den Jugendlichen am Dienstagmorgen am Steuer eines Autos an. Als er plötzlich losfuhr, fiel der tödliche Schuss aus der Dienstwaffe des Polizisten.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Beamten ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet. Er wurde in Gewahrsam genommen. Der Einsatz der Waffe bei der Kontrolle sei nicht gerechtfertigt, sagte der Staatsanwalt.

Mit Informationen von Julia Borutta, ARD Studio Paris