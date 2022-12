Unruhen in Peru: Landesweite Proteste nach Castillos Sturz

Stand: 12.12.2022 01:03 Uhr

Nach der Amtsenthebung von Präsident Castillo hat sich Peru nicht beruhigt: Im ganzen Land sind Demonstranten auf die Straße gegangen, um Neuwahlen zu fordern. Es kam zu Zusammenstößen – in der Stadt Andahuaylas wurde ein Flughafen angegriffen.

Nach der Amtsenthebung des peruanischen Präsidenten Pedro Castillo haben Demonstranten den Rücktritt seiner Nachfolgerin Dina Boluarte gefordert. Die Teilnehmer der Kundgebungen forderten Neuwahlen und die Freilassung des seit Donnerstag inhaftierten Castillo. Sie riefen auch zu einem landesweiten Streik auf.

In der Stadt Andahuaylas im Süden Perus kam es zu Zusammenstößen. Dort griffen Demonstranten Polizisten mit Steinen an. Daraufhin feuerten die Einsatzkräfte Tränengas ab. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP kam dabei eine Person ums Leben.

Medienberichte über Angriff auf Flughafen

In Andahuaylas haben Castillo-Anhänger einen Flughafen gelähmt und teilweise in Brand gesteckt. Laut einer von peruanischen Medien zitierten Aussage der Flughafen- und Fluggesellschaft Corpac wurde der Flughafen der Stadt umzingelt. Auf dem Gelände befanden sich 50 Polizisten und Mitarbeiter von Corpac, die als Geiseln gehalten wurden. Wie der Betreiber mitteilte, wurden das Tanklager und der Kommunikationsraum des Flughafens in Brand gesteckt. Auch die Landebahn und wichtige Anlagen seien durch Gewalt und Vandalismus stark in Mitleidenschaft gezogen worden, hieß es.

Wegen der am Samstag begonnenen Anschläge musste der Flughafen der Südstadt mit rund 50.000 Einwohnern schließen. Corpac bat um Polizeiverstärkung, um das Leben der „Geiseln“ zu schützen. Bereits am Samstag wurden bei Protesten in Andahuaylas 16 Zivilisten und vier Polizisten verletzt.

Wegen „moralischer Inkompetenz“ aus dem Amt entfernt.

Castillo war am Mittwoch vom peruanischen Parlament wegen „moralischer Inkompetenz“ seines Amtes enthoben und später festgenommen worden. Dem Linken-Politiker wird „Rebellion und Verschwörung“ vorgeworfen. Kurz darauf wurde sein bisheriger Stellvertreter Boluarte als sein Nachfolger vereidigt.

Am Donnerstag verurteilte der Oberste Gerichtshof des Landes Castillo zu sieben Tagen Haft. Castillo war im Juli 2021 als politischer Außenseiter zum Staatsoberhaupt gewählt worden. Seitdem befindet sich der 53-Jährige in einem ständigen Machtkampf mit dem konservativ dominierten Kongress.