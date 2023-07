Paris, Frankreich

Fast 500 Menschen wurden in Frankreich festgenommen, als in der vierten Nacht gewalttätige Proteste gegen die Ermordung eines von der Polizei erschossenen 17-Jährigen ausbrachen.

Die Proteste dauerten bis in die frühen Morgenstunden des Samstags an und widersetzten sich einem am Tag zuvor angekündigten Verbot aller „Großveranstaltungen“ im Land. In mehreren Städten kam es zu Unruhen, wie die CNN-Tochter BFMTV berichtete.

Social-Media-Videos von Szenen in Lyon, die von CNN geolokalisiert wurden, zeigten schnelle Schüsse aus einem automatischen Gewehr in der Nacht, Feuerwerkskörper, die bei einem Protest abgefeuert wurden, und Demonstranten neben brennenden Feuern.

Laut BFMTV kam es am Freitagabend im Alten Hafen von Marseille zu einer Explosion, es wurden jedoch keine Verletzten gemeldet. Es wurde auch ein Video veröffentlicht, das Schäden an der Alcazar-Bibliothek in Marseille zeigt, die angeblich in der Nacht zerstört worden sei.

Die anhaltende Gewalt kommt vor, obwohl die französische Polizei am Freitag 45.000 Beamte, Spezialeinheiten, gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber im ganzen Land stationiert hat.

Der Innenminister des Landes, Gerald Darmanin, sagte gegenüber BFMTV, dass die Polizei in ganz Frankreich 471 Menschen festgenommen habe, sagte jedoch, die vierte Nacht der Gewalt sei „viel weniger intensiv“ gewesen und die Lage in der Region Paris sei ruhiger gewesen. In Marseille und Lyon bleibe es weiterhin angespannt, fügte er hinzu.

Er sagte in einem Tweet, dass Verstärkung nach Marseille geschickt werde, nachdem der örtliche Bürgermeister über Gewalt und Plünderungen berichtet habe.

Der Bürgermeister von Marseille, Benoit Payan, hatte am späten Freitagabend getwittert, die Szenen seien „inakzeptabel“ und forderte den Staat auf, „sofort zusätzliche Strafverfolgungskräfte zu entsenden“.

In der Nacht zuvor seien 917 Menschen festgenommen worden, darunter auch Kinder im Alter von 13 Jahren, sagte Darmanin dem französischen Fernsehsender TF1.

Die Unruhen in Frankreich sind eine Reaktion auf den Tod der 17-jährigen Nahel, die am Dienstagmorgen bei einer Verkehrskontrolle im Pariser Vorort Nanterre erschossen wurde. Von einem Passanten gefilmte Aufnahmen des Vorfalls zeigten zwei Beamte, die auf der Fahrerseite des Wagens standen, von denen einer mit seiner Waffe auf den Fahrer schoss, obwohl er offenbar nicht in unmittelbarer Gefahr schwebte.

Laut Pascal Prache, Staatsanwalt von Nanterre, sagte der Beamte, er habe seine Waffe abgefeuert, weil er befürchtete, der Junge könnte jemanden mit dem Auto überfahren.

Gegen den Beamten wird derzeit wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt und er befindet sich in Untersuchungshaft.

Trotz der Aufrufe hochrangiger Beamter, Geduld zu haben, um dem Justizsystem Zeit zu geben, seinen Lauf zu nehmen, bleiben zahlreiche Menschen in ganz Frankreich schockiert und wütend, insbesondere junge Männer und Frauen mit dunkler Hautfarbe, die Opfer von Diskriminierung durch die Polizei geworden sind. Nahel war algerischer Abstammung.

Die Proteste scheinen sich sogar auf die französischen Überseegebiete ausgeweitet zu haben.

Laut einer Erklärung des Bürgermeisters der Stadt wurde am Donnerstagabend bei Unruhen in Cayenne, der Hauptstadt von Französisch-Guayana, ein Mann durch eine „verirrte Kugel“ getötet.

„Die Situation ist besorgniserregend angesichts der gewalttätigen Unruhen, die seit mehreren Tagen auf dem französischen Festland andauern. Unser Territorium darf nicht in diese Spirale der Gewalt verwickelt werden“, heißt es in der Erklärung.

Darmanin sagte, der Tod von Nahel könne „die Unruhen und die Kriminalität nicht rechtfertigen“, während der französische Justizminister Éric Dupond-Moretti „strenge Sanktionen“ gegen die Randalierer forderte und sagte, dass „Gerechtigkeit nicht durch Plünderungen, die Zerstörung öffentlicher Einrichtungen usw. erreicht wurde.“ Menschen angreifen.“

Dieses Ausmaß an Unruhen und Ausschreitungen hat es seit 2005 nicht mehr gegeben, als der Tod zweier Teenager, die sich vor der Polizei versteckten, wochenlange Ausschreitungen auslöste und die Regierung dazu veranlasste, den Ausnahmezustand auszurufen.

Doch die französische Regierung hat sich bisher dagegen gewehrt, dieses Mal den Ausnahmezustand auszurufen.

Ein Sprecher des Elysée-Palastes sagte am Freitag, ein Ausnahmezustand sei „nicht notwendig“ und eine „schrittweise Reaktion“ auf die Gewalt der letzten Tage sei „angemessener“.

Der Sprecher wies darauf hin, dass der Ausnahmezustand im Jahr 2005 „nach etwa neun Tagen der Gewalt“ ausgerufen wurde, und fügte hinzu, dass das entsprechende Gesetz eine „Ausnahme“ sei, die nur angewendet werden dürfe, „wenn die Situation vor Ort dies erfordert“.

„Dies ist keine Revolte der Nachbarschaften. Hier geht es nicht um entrechtete Stadtteile. „Das ist das Vorgehen einer straffälligen Minderheit“, sagte der Sprecher und verneinte, dass es sich bei der Schießerei um eine rassistische Motivation handelte, und betonte, es handele sich um eine „individuelle Tat“, die nicht die Polizei insgesamt vertrete.