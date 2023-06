Zwei Tage nachdem ein Polizist in Frankreich einen 17-Jährigen tödlich erschossen hat, ist es auch in der belgischen Hauptstadt Brüssel zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Polizeibeamten gekommen. Nach Angaben der belgischen Nachrichtenagentur Belga wurden rund 30 Menschen festgenommen, die meisten davon Minderjährige. Jugendliche spielten ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Strafverfolgungsbehörden und es kam zu mehreren Bränden, teilte die Polizei mit.

Als die Brüsseler Transportunternehmen auf Twitter kündigte an, dass ein Teil des öffentlichen Nahverkehrs vorübergehend eingestellt wurde. Belgische Medien zeigten Bilder eines brennenden Autos und Polizisten in Kampfausrüstung.

Nach Angaben der Polizei riefen Jugendliche am Donnerstag in sozialen Netzwerken zu einer Versammlung als Reaktion auf den Tod der 17-jährigen Nahel M. in Frankreich auf. Laut Belga kam es vor allem rund um den zentral gelegenen Stadtteil Anneessens zu Spannungen.

Eine Motorradpatrouille stoppte am Dienstagmorgen den Nahel M. im französischen Nanterre am Steuer eines Autos. Als der Jugendliche plötzlich losfuhr, fiel der tödliche Schuss aus der Dienstwaffe des Polizisten. Gegen den Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet und er wurde in Gewahrsam genommen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Einsatz der Waffe bei der Kontrolle nicht gerechtfertigt.

In Frankreich kommt es seit Tagen zu Unruhen, vor allem im Großraum Paris, aber auch in Städten wie Lille, Toulouse, Lyon, Dijon, Clermont-Ferrand und Amiens. Am Donnerstag kam es nach einem von der Mutter des Toten einberufenen Trauermarsch in Nanterre zu größeren Ausschreitungen, rund 150 Menschen wurden festgenommen.