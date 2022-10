„Unretiring“-Trend in den USA: Vom Ruhestand zurück auf die Straße

Weltspiegel



Stand: 24.10.2022 08:14 Uhr

Immer mehr Rentner in den USA kehren auf den Arbeitsmarkt zurück, wo sie in vielen Branchen dringend benötigt werden. Dabei geht es ihnen nicht immer ums Geld.

Von Torben Börgers, ARD Studio Washington

5 Uhr morgens, irgendwo auf einer Landstraße zwischen Massachusetts und Rhode Island: Robert Blethen sitzt am Steuer seines Sattelzugs und betrachtet den Monitor über seiner Mittelkonsole. Darauf ist ein Videokamerabild zu sehen. Es zeigt drei Springreiter, die in seinem Anhänger auf die Ankunft bei einem Reitturnier warten. Eine wertvolle Fracht, die der 70-Jährige heute Morgen vor Sonnenaufgang durch den Nordosten der USA fährt. „Ich bin alt“, sagt er lachend. „Ich stehe sowieso früh auf.“

„Ich bin wieder losgefahren“

Eigentlich war Robert schon im Ruhestand – nach vier Jahrzehnten und drei Millionen Meilen auf Amerikas Straßen. Bis eines Tages sein Handy klingelte. „Mein ehemaliger Chef war an der Reihe und brauchte dringend Hilfe“, erinnert er sich. „Also bin ich wieder losgefahren.“

Robert Blethen ist in den Job zurückgekehrt – obwohl er das Geld nicht unbedingt braucht. Die Arbeit habe seinem „Leben wieder einen Sinn gegeben“, sagt er. Bild: ARD-Studio Washington

Vielen Amerikanern geht es wie ihm: Allein im vergangenen Jahr kehrten 1,5 Millionen aus dem Ruhestand auf den Arbeitsmarkt zurück – manche aus Einsamkeit und Langeweile, andere aus purer Not. Die höchste Inflationsrate seit 40 Jahren hat vielen den Traum vom unbeschwerten Alter zunichte gemacht.

Arbeitsmarktexperten nennen diesen Trend „unermüdlich“. „Zu Beginn der Corona-Pandemie konnten viele Unternehmen ihre Mitarbeiter aus Angst vor Auftragseinbrüchen und sinkenden Umsätzen nicht schnell genug entlassen“, sagte Jane Oates, Präsidentin von WorkingNation, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in Los Angeles, die sich auf Veränderungen in der Weltwirtschaft konzentriert spezialisiert auf die Arbeitswelt. „Gerade ältere Mitarbeiter wurden zum Ausstieg aus dem Berufsleben verleitet – mit üppigen Abfindungen. Viele haben das dankbar angenommen.“

Besonders groß ist der Personalmangel im Transportwesen

Nachdem US-Präsident Joe Biden nun offiziell das Ende der Pandemie verkündet hat, fehlen überall die Alten. Die Folge: ein „war of talents“ – ein Kampf um Arbeiter. Für jeden Arbeitssuchenden in den USA gibt es derzeit zwei offene Stellen. Besonders groß ist der Personalmangel im Transportwesen: Nach Branchenberechnungen fehlen bundesweit bereits 80.000 Fahrer. Bis 2030 sollen es doppelt so viele sein.

Aufgeweckte Rentner wie Robert Blethen werden regelrecht umworben. Er bekommt 300 Dollar pro Tag für seine Reisen. Er braucht das Geld nicht, aber er kann es verwenden – zum Beispiel für eine neue Heizung in seinem Haus. Seit dem Tod seiner Frau erschien es ihm jedoch sehr groß und leer. Das ist der Hauptgrund für ihn, wieder arbeiten zu gehen. „Während der Pandemie ist mir die Decke auf den Kopf gefallen“, sagt er. „Die Arbeit hat meinem Leben wieder einen Sinn gegeben.“

Wenn die Aktienkurse fallen, sinken die Renteneinkommen

Andere kehren nicht ganz so freiwillig zurück: Siew Cheng Ghiz aus Los Angeles zum Beispiel arbeitete 40 Jahre lang als Stewardess. Als sie in Rente ging, konnte sie es sich nicht mehr leisten, privat zu fliegen. Wie viele Amerikaner hängt ihr Einkommen von einer aus Aktienfonds finanzierten Betriebsrente ab. Seit die Preise fallen, sinkt auch ihr Renteneinkommen. „Wir Rentner hatten geplant, von genau diesem Geld zu leben.“

Seit Anfang dieser Woche arbeitet sie in einer Modeboutique. Vorerst nur drei halbe Tage die Woche, zu einem deutlich geringeren Stundenlohn als bisher. Wenn die Preise für Miete oder Lebensmittel allerdings weiter so rasant steigen, könnte daraus schnell wieder ein Fulltime-Job werden. „Mir ist bewusst, dass es mir immer noch sehr gut geht“, sagt sie. „Aber ich muss zugeben, dass ich mir mein Alter anders vorgestellt habe.“

Fraglich ist, was mit den Rückkehrern passiert, wenn die USA wie erwartet in den kommenden Jahren in eine Rezession schlittern. In der Vergangenheit waren sie die ersten, die ihren Job verloren. Diesmal könnte es anders sein. „Wenn ich Chefin einer Firma wäre, würde ich versuchen, diese Rückkehrer um jeden Preis zu halten“, sagt Jane Oates. „Bis 2030 wird es in den Vereinigten Staaten mehr Menschen geben, die über 60 Jahre alt sind als unter 18.“ Ohne die zurückkehrenden Rentner könnten viele Unternehmen dann ziemlich alt aussehen.