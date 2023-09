UNO Week: Van der Bellen en Schallenberg bij Guterres

In New York werd de dienstdagvorm (Ortszeit) gevormd door het Generale debat in het Rahmen van 78. De Algemene Vergadering van de Vereinten Nationen was eroffnet. Österreich is zowel de hoogste vergadering van de UNO, als sindsdien zijn er meer dan 150 uitvoerende directeuren van de staat en de regering geweest, met bondspresident Alexander Van der Bellen en minister Alexander Schallenberg (ÖVP). Samen ontmoeten ze elkaar om middernacht (17:00 Uhr Ortszeit/23:00 MESZ) UNO-Generalsekretär António Guterres.