UNO hinkt achter Souls achteraan: „Rettungsplan“ voor Nachhaltigkeit

De Empfang bereiteten meer zehntausend Demonstranten in New York: Voor de heute beginners Algemeen debat rond 78. UNO-Vollversammlung forderten sie een snelle Abkehr van fossielen Energieträgern met Öl, Kohle en Gas. Verder maken de demonstranten van de Amerikaanse president Joe Biden zich meer zorgen over klimaatbescherming en klimaatbescherming.

Biden ontmoet elkaar uiteindelijk in New York. Tijdens het Algemeen Debat, dat een week duurde, waren er ongeveer 150 staats- en regeringsfunctionarissen aanwezig. De Oostenrijkse bondspresident Alexander Van der Bellen en de minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg waren uitgenodigd om op het plenum te spreken en een ontmoeting te hebben met secretaris-generaal van de UNO, Antonio Guterres. De speciale focus van de debatten ligt bij de UNO op basis van de „Agenda 2030“ voor de toekomst, welzijn en welzijn. Das Treffen markeert de „Halbzeit“ van de geplante Umsetzung van de Agenda. Een thema werd ook gebruikt in de Russische Angriffskrieg in Oekraïne. Dit gebeurde tijdens de bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad. Ondertussen was de Oekraïense president Wolodymyr Selensky aanwezig in New York. Een ontmoeting met secretaris-generaal Guterres staat op het punt te worden belegd. Selenskyj schreef ook een toespraak vóór de algemene vergadering.

Weit von Zielen ontdekt

Op dat moment waren het algemene debat en een verdere „Gipfel der Ziele für nachhaltige Entwicklung“ (SDG-top) begonnen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres stelde een ‘Rettungsplan’ voor voor de toekomst van het leger, honger en lelijke gezondheid, zelfs voor de grenzen van de mondiale temperatuur van 1,5 graden, volgens welke de Verenigde Naties 2015 zullen worden bereikt.

De Weltgemeinschaft is niet meer dan dat, deze is erreichen. Aangezien het UNO-rapport sinds de deadline is gepubliceerd en de Mitgliedstaaten leeg zijn15, is het belangrijk op te merken dat dit de weg vooruit is. Meer dan 30 beoordelingen van de ziel, er zullen geen wijzigingen of wijzigingen plaatsvinden, zodat feedback wordt geplaatst. In de eerste jaren was er een sterke basis – ondanks de bescherming van de extremen van Armut, de vermindering van de gezondheid van het kind en de kracht van elektriciteit – zijn de gevolgen van de Corona-pandemie, de Oekraïne en het milieu en de klimaatverandering erg belangrijk . Als we meer mensen willen, zouden we in 2030 na UNO-Angaben niet onderdompelen 575 miljoen mensen in extremere Armut-levens en meer dan 600 miljoen mensen hongeren. Deze UNO-Mitgliedsstaten zullen nationale strategieën ontwikkelen voor de ontwikkeling van wapens en het gebrek aan beschermingsvormen, waaronder het hoofd van de Reichung der Entwicklungsziele ausrichten en de internationale financiële hervormingen, dus Guterres.

Russes Störmanover

Vóór de start van het algemene debat over de opdracht van een staatsgroep in Rusland, Unruhe. In het schrijven van de Sonntag waren de elf Länder een blokkade meer opgelost en de von der Weltgemeinschaft in dieser Woche angenommen opgelost. Dit geldt voor de tekst, met als resultaat dat de Nachhaltigkeitsziele bekräftigt werd opgelost. Wie er ook plantte, werd uiteindelijk geaccepteerd door de Text am Montag. De Blokkade-Drohung volgt geen enkele Taten.

