Trotz eines von Russland verursachten Skandals hat die internationale Gemeinschaft in New York einen unter deutscher Führung ausgehandelten UN-Reformplan angenommen. Der Präsident der UN-Generalversammlung, Philemon Yang, erklärte den im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beschlossenen „Zukunftspakt“ der Vereinten Nationen gegen den Willen Moskaus und mehrerer anderer Staaten für beschlossen. Russland distanzierte sich von dem Abkommen, das eigentlich einstimmig hätte angenommen werden sollen.

Moskau hatte bereits vor dem hochrangigen Treffen mit mehr als 120 Staats- und Regierungschefs für Unruhe gesorgt und gedroht, die Zeremonie zu stören. UN-Mitgliedsstaaten hatten sich am Sonntagabend darauf vorbereitet, auf einen entsprechenden Vorschlag aus Moskau zum sogenannten Zukunftspakt zu reagieren. Schon während der Arbeiten am Zukunftspakt galt vor allem Russland unter Diplomaten als Unruhestifter.

In seiner Rede am Sonntag in New York erklärte Bundeskanzler Scholz, der „Zukunftspakt“ solle neues Vertrauen in die Vereinten Nationen schaffen. „In einer Zeit großer Spannungen und Unsicherheiten brauchen wir den Zukunftspakt mehr denn je“, sagte er.

Der Pakt mache deutlich, „dass all dieses Gerede von Spaltung, Polarisierung und Unsicherheit nicht das Ende unserer Vereinten Nationen sein wird“, betonte Scholz. „Weil wir noch immer zusammenarbeiten. Weil wir einander noch immer vertrauen. Weil wir uns noch immer den Prinzipien der UN-Charta verpflichtet fühlen. Und weil wir noch immer bereit sind, einander mit Respekt und Fairness zu behandeln.“

Trotz einiger Lichtblicke sei der endgültige Text nach Ansicht von Diplomaten hinter den sehr ehrgeizigen Erwartungen von UN-Generalsekretär Guterres zurückgeblieben.