Vanderbilt University verontschuldigde zich nadat twee decanen AI hadden gebruikt om de massale schietpartij aan de Michigan State University aan te pakken

Ambtenaren van een Amerikaanse universiteit hebben formeel hun excuses aangeboden aan verontwaardigde studenten nadat was onthuld dat twee decanen AI hadden gebruikt om een ​​troostende e-mail op te stellen over de recente massale schietpartij aan de Michigan State University.

Vorige week stuurden bestuurders van het Peabody College of Education and Human Development van Vanderbilt University een brief naar studenten en personeel waarin ze benadrukten hoe belangrijk het is om “een veilige en inclusieve omgeving voor iedereen.” Het drong er ook bij de collegeleden op aan “kom samen als een gemeenschap” En “een cultuur van respect en begrip bevorderen.”

De e-mail werd verzonden nadat op 14 februari drie mensen waren omgekomen en vijf anderen gewond waren geraakt bij een schietincident aan de Michigan State University.

Echter, de decanen die het bericht ondertekenden, Nicole Joseph en Hasina Mohyuddin, voegden onderaan een kleine letter toe waarin stond dat het een “parafrase van OpenAI’s ChatGPT AI-taalmodel, persoonlijke communicatie.”

De Peabody-brief bevatte ook geen enkele vermelding van campusbronnen waartoe studenten toegang hadden om hen te helpen hun emoties te verwerken, in tegenstelling tot andere e-mails die door universiteitsfunctionarissen werden verzonden.

“Er is een zieke en verwrongen ironie om een ​​computer je bericht over gemeenschap en saamhorigheid te laten schrijven, omdat je niet de moeite kunt nemen om er zelf over na te denken,” schreef een ouderejaarsstudent aan de Vanderbilt Hustler – de studentenkrant van de universiteit.









“Het automatiseren van berichten over verdriet en crisis is de meest opvallende, expliciete erkenning dat wij als studenten meer klanten dan een gemeenschap zijn voor de Vanderbilt-administratie. Het feit dat het van het kantoor van EDI komt, is misschien wel de kers op de taart,” schreef een andere student.

Joseph, een van de ‘auteurs’ van de brief, heeft sindsdien een vervolgmail met verontschuldigingen naar de Peabody-gemeenschap gestuurd. Ze gaf toe dat hoewel ze nog steeds gelooft in de “bericht en inclusiviteit uitgedrukt in de e-mail, “ de beslissing om ChatGPT te gebruiken was “slecht oordeel.‘ Volgens de decaan is het incident “geeft ons allemaal de kans om na te denken over wat we weten en wat we nog moeten leren over AI.”

Camilla Benbow, decaan van Peabody College, zei dat ze niet op de hoogte was van de e-mail voordat deze werd verzonden, en bood haar aan “welgemeende excuses.” Ze merkte op dat zowel Joseph als Mohyuddin zijn geschorst in afwachting van een intern onderzoek.