Universität unter den Waffen bei ChatGPT — RT Russia & Former Soviet Union

Ein Skandal ist aufgetaucht, nachdem eine Diplomarbeit bestanden wurde, obwohl sie von dem KI-gestützten Chatbot geschrieben wurde

Die Russische Staatliche Universität für Geisteswissenschaften (RGGU) hat einen eingeschränkten Zugang zu ChatGPT gefordert, nachdem ein Student erfolgreich eine im Rahmen des Programms verfasste Diplomarbeit vorgelegt hatte. Der KI-betriebene Bot hat für seine Fähigkeiten zur Textgenerierung immer mehr Aufmerksamkeit erregt.

Der Skandal ereignete sich, nachdem ein Doktorand der Universität auf Twitter seine Erfahrungen mit der Verwendung von ChatGPT zum Schreiben seiner Diplomarbeit über Management teilte. In einer langen Gewindeerklärte der Student, wie er die Beschränkungen der Textlänge umgangen hatte, und gab auch Einblicke in die Verwendung des Programms, um einen kohärenten Text zu erhalten.

Die Diplomarbeit wurde erfolgreich an der Universität präsentiert. Der Student gab zu, dass er nur eine minimale Bestehensnote erhalten hatte, und machte andere Faktoren für das Ergebnis verantwortlich, nämlich das Lachen über die angeblich schlampigen Präsentationen anderer Absolventen. Insgesamt brauchte der Student rund 23 Stunden, um seine Abschlussarbeit zu „schreiben“, verglichen mit mehreren Wochen, die seine Kommilitonen laut Thread für ihre Arbeit aufwendeten.









Der Stunt wurde von der Twitter-Menge gemischt aufgenommen. Einige haben den Studenten für seinen Einfallsreichtum gelobt, während andere ihm Betrug vorwerfen. Mehrere Benutzer waren so wütend über den Trick, dass sie Beschwerden an die RGGU und das russische Bildungsministerium schrieben und die Beamten aufforderten, die These zu untersuchen und insgesamt zu annullieren.

Die Universität verurteilte den Studenten schnell und forderte die Behörden auf, den Zugang zu ChatGPT für Bildungseinrichtungen einzuschränken. Es war nicht sofort klar, wie genau die RGGU dies erreichen will, da die Entwickler von ChatGPT den Zugriff auf den Chatbot bereits für russische Benutzer eingeschränkt haben.













„Wenn vor Jahrzehnten das Hauptproblem für Universitäten Plagiate und skrupellose Kreditaufnahme waren und dieses Problem erfolgreich gelöst wurde, steht die Bildungsgemeinschaft jetzt vor einer neuen Herausforderung, die mit dem Einsatz von neuronalen Netzen und künstlicher Intelligenz in wissenschaftlichen und pädagogischen Aktivitäten verbunden ist. Russisch und ausländisch Experten haben Bedenken zu diesem Thema geäußert, und eine würdige Lösung zu finden, ist eine Hauptaufgabe für die wissenschaftliche Gemeinschaft.“ teilte die Universität russischen Medien in einer Erklärung mit.

In separaten Kommentaren gelobte der RGGU, weitere durchzuführen „Analyse“ der Dissertation, sowohl intern als auch unter Einbeziehung der Scientific Community. Gleichzeitig forderte der stellvertretende Vorsitzende des Staatsduma-Ausschusses für Wissenschaft und Hochschulbildung, Aleksandr Mazhuga, die Universität auf, die Dissertation nicht zu annullieren, und argumentierte, dass sie die Präsentation bereits bestanden habe.

„Meiner Meinung nach kann das Ergebnis nicht annulliert werden. Aber dies ist ein sehr wichtiges Signal für unsere Bildungsgemeinschaft, dass wir uns sorgfältig am Prozess des Verfassens der Abschlussarbeiten unserer Studenten beteiligen müssen.“ Mazhuga sagte gegenüber Gazeta.ru.