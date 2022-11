United Airlines gibt Piloten vorzeitig 5 % Gehaltserhöhung

United Airlines am Donnerstag sagte, es gebe Piloten 5% Gehaltserhöhungen, die Teil einer Pandemie-Kostensenkungsvereinbarung seien, Monate vor dem Zeitplan, und verwies auf die Rückkehr der Fluggesellschaft zur Rentabilität und die optimistischen Aussichten.

United bietet die Gehaltserhöhungen während der Gespräche für einen neuen Vertrag mit seiner Pilotengewerkschaft an. Die Gespräche bei United und anderen Fluggesellschaften waren schwierig.

Im Jahr 2020 einigten sich die in Chicago ansässige Fluggesellschaft und die Air Line Pilots Association, die die mehr als 13.000 Piloten von United vertritt, darauf, den Fliegern eine Übernahmerunde anzubieten, während das Unternehmen sich bemühte, die Kosten während der schlimmsten Krise der Branche zu senken.

Im Gegenzug kündigte das Unternehmen an, den Stundenlohn seiner Piloten um 5 % zu erhöhen, sobald die Fluggesellschaft für 12 Monate zu einer Vorsteuermarge von 5 % oder mehr zurückgekehrt sei. Sie einigten sich auch auf Arbeitsplatz- und Lohnschutz.

United meldete im letzten Quartal eine Vorsteuermarge von 9 %. Während die Airline in den ersten neun Monaten des Jahres noch Geld verloren hat, rechnet sie mit einem profitablen Ende bis 2022.

Das Unternehmen hätte mit der Zahlung der Gehaltserhöhungen bis Mai 2023 warten können, schrieb Bryan Quigley, Senior Vice President of Flight Operations bei United, am Donnerstag an die Piloten. Die Erhöhungen werden während des Gebotsmonats Dezember wirksam.

„Dies ist ein Zeichen von Treu und Glauben und eine Anzahlung auf einen marktbasierten, branchenführenden Arbeitsvertrag“, schrieb Quigley. „Es ist auch eine Anerkennung der Rolle, die Sie dabei gespielt haben, United dabei zu helfen, die Pandemie zu überleben und sich so viel stärker zu erholen.“

Die Gewerkschaft ALPA äußerte sich nicht sofort.

Piloten von United stimmten mit überwältigender Mehrheit gegen eine kürzlich vorgeschlagene Vereinbarung, die die Löhne über 18 Monate um etwa 15 % erhöht hätte.

Die Gewerkschaft sagte, dass United-Piloten planen, nächsten Dienstag vor dem Flugtrainingszentrum von United in Denver Streikposten zu stellen. Delta , Südwesten , amerikanisch und Fedex Piloten haben in den letzten Monaten auch Streikposten aufgestellt, um bessere Bezahlung und Zeitpläne zu fordern.