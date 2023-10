In einem Beschlussentwurf für die Ministerpräsidentenkonferenz fordern die Unionsländer mehr Rückführungen abgelehnter Asylbewerber, die Erweiterung der Liste sicherer Herkunftsstaaten und ein Bundesgesetz zur Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge.

Die Liste der sicheren Herkunftsstaaten müsse nicht nur um die Republik Moldau und Georgien, „sondern insbesondere auch um Armenien und Indien sowie die Maghreb-Staaten Marokko, Tunesien und Algerien unter Berücksichtigung der Lagebeurteilung“ erweitert werden des Auswärtigen Amtes“, heißt es in dem Papier, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. „Die Bundesregierung wird gebeten, hierzu kurzfristig eine entsprechende Prüfung einzuleiten und anschließend einen Gesetzentwurf vorzulegen.“

Länder drängen auf schnellere Renditen

Auch die Länder drängen mit einem Bundesgesetz auf schnellere Rückführungen. „Die bisher ergriffenen Maßnahmen reichen noch nicht aus, um irreguläre Migration einzudämmen und die Rückkehrsituation zu verbessern“, heißt es im Entwurf. Im August legte das Bundesinnenministerium einen Entwurf zur Diskussion vor. Die Länder drängen nun darauf, dies „schnellstmöglich in ein Gesetzgebungsverfahren zu überführen“.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sagte dem RND: „Unsere Kommunen sind am Limit – und unsere Gesellschaft auch.“ Es wird immer schwieriger, die Unterbringung und Integration der vielen Asylbewerber sicherzustellen.“ Es braucht eine grundlegend andere Politik. „Die SPD muss endlich den Ernst der Lage erkennen.“ Das Wichtigste sind konsequente Maßnahmen, um die irreguläre Migration nach Deutschland zu stoppen. „Es sollte keine Verbote geben, darüber nachzudenken.“

Besondere Einrichtungen an Flughäfen

Um Abschiebungen zu erleichtern, schlagen die Länder spezielle Bundeseinrichtungen an Flughäfen vor. „Die Bundesregierung wird gebeten zu prüfen, ob Abschiebungen direkt aus dafür zu schaffenden Einrichtungen des Bundes, beispielsweise an den großen deutschen Flughäfen, erfolgen können.“ Zur Sicherung der EU-Außengrenzen drängen die Länder auf ein stärkeres Engagement des Bundes. „Damit die EU-Außengrenzen wirksam geschützt werden können, muss Frontex gestärkt werden und es bedarf geeigneter Grenzschutzmaßnahmen, um unerlaubte Einreisen zu reduzieren.“ „Die Bundesregierung wird aufgefordert, ihr Engagement in diesem Bereich auszubauen“, heißt es weiter.

Auch die sogenannte B-Seite fordert die Bundesregierung auf, „bald einen Gesetzentwurf zur Einführung einer bundesweit einheitlichen Bezahlkarte vorzulegen“. Dies wird dazu beitragen, Fehlanreize für irreguläre Migration zu verringern.

Diese Woche treffen sich die Ministerpräsidenten, um unter anderem über das Thema Migration zu diskutieren. Zuvor war ein Beschlussvorschlag der niedersächsischen A-Seite bekannt geworden, in dem die Einführung einer Arbeitspflicht für Flüchtlinge gefordert wurde. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird voraussichtlich noch nicht vor Ort sein, ein Treffen mit CDU-Chef Friedrich Merz sowie Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) als Vertreter der Länder ist jedoch geplant für Freitag Abend.