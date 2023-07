Berlin Nach dem vorläufigen Stopp des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) durch das Bundesverfassungsgericht fordert die Unionsfraktion einen Neustart des Projekts. Laut einem Antrag der Fraktion handelte es sich bei der Entscheidung um eine schwere Niederlage für die Regierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD), mit der sich das Parlament am Freitagmorgen (ca. 9.45 Uhr) befassen sollte. Der Antrag wurde bei der Deutschen Presse-Agentur eingereicht.

Die Gerichtsentscheidung sei auch „ein Ausrufezeichen für das Recht der Abgeordneten“ auf eine gründliche Rechtsberatung. Es zeigt auch, dass Klimaschutz nicht mit der Brechstange zu erreichen ist.

Weiter heißt es in dem Antrag: „Der schwere Schlag von Karlsruhe für die Ampel darf kein nachhaltiger Rückschlag für den Klimaschutz werden.“ Es reicht daher nicht aus, dasselbe Gesetz einfach in einem neuen Verfahren durchzusetzen. Verlorenes Vertrauen kann nur durch einen grundsätzlichen Neuanfang wiederhergestellt werden.“

Die Koalitionsfraktionen betonten, dass es inhaltlich keine Änderungen mehr geben dürfe. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag): „Die Bürger können jetzt planen.“ Das Gesetz soll am 1. Januar 2024 in Kraft treten.

„Wenn mehr Zeit gewünscht und benötigt wird, weil das Gericht es festlegt, dann soll das so sein. Das ist ja auch kein Beinbruch“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Lanz“. Entscheidend ist, dass keine Fraktion, auch nicht die FDP, vom Gesetz abgerückt ist. „Ich freue mich für die Union, dass sie jetzt wieder Zeit hat, sich mit dem Recht zu beschäftigen“, sagte Habeck.

Unmut über Zeitpläne im Bundestag

Der Stopp des Gerichts löste auch eine Debatte darüber aus, dass den Bundestagsabgeordneten mehr Zeit für teils aufwändige Gerichtsverfahren eingeräumt werden sollte. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann hatte wegen des engen Zeitplans im Gesetzgebungsverfahren eine einstweilige Verfügung beantragt.

>> Lesen Sie auch: Das Gesetz mit Füßen treten und von vorne beginnen – ein Kommentar

Die Unionsfraktion fordert nun unter anderem „seriöse Verfahren“ in angemessenen Fristen. Der Antrag fordert außerdem, „ein neues Gebäudeenergiegesetz mit der kommunalen Wärmeplanung in Einklang zu bringen und gleichzeitig Klarheit über die Förderung privater Haushalte bei der Umstellung auf ökologisches Heizen zu schaffen“.

Solche Themen könnte die Union im bevorstehenden Wahlkampf in Bayern und Hessen aufgreifen, wo im Herbst neue Landtage gewählt werden. Davon rät der Mainzer Politikwissenschaftler Kai Arzheimer ab. „Aus meiner Sicht wären CDU und CSU schlecht beraten, einen hitzigen Wahlkampf zu führen“, sagte Arzheimer im Interview mit dem Handelsblatt. Zur Begründung verwies er darauf, dass moderne, klimafreundliche Heizsysteme von der deutschen Industrie produziert und installiert würden und die Union sich als deren Befürworter sehe.

Arzheimer glaubt auch nicht, dass die Union von der Karlsruher Entscheidung profitieren wird, nur weil ein CDU-Abgeordneter die Gerichtsentscheidung erzwungen hat. „Die Aufregung über das Urteil des Verfassungsgerichts wird sich in ein paar Wochen gelegt haben“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass die Union davon über den Tag hinaus profitieren wird.“

Zudem habe ein jüngster Auftritt des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) bei den Protesten gegen das Heizungsgesetz gezeigt, „dass AfD und Freie Wahler zumindest für diejenigen, denen das Thema besonders am Herzen liegt, eher von dem Konflikt profitieren werden.“ als die Union.“

Der Chef des CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Dobrindt sieht die Zusammenarbeit zwischen Koalition und Opposition belastet. „Wir haben derzeit ein vergiftetes Klima im Bundestag, wie ich es noch nie erlebt habe“, sagte Dobrindt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Jeden Tag erfahren wir, dass die Koalitionsfraktionen jegliches Verständnis für den richtigen Umgang mit der Opposition verloren oder sogar bewusst verworfen haben. Diese atmosphärischen Störungen haben Nachwirkungen und hinterlassen bleibenden Schaden zwischen den Fraktionen.“ Zuvor hatte sich Unionsfraktionschef Friedrich Merz ähnlich geäußert.

Der „Rheinischen Post“ sagte der CDU-Vorsitzende in Richtung Bärbel Bas: „Vielleicht ist die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch eine Ermutigung für den Bundestagspräsidenten, künftig stärker auf die Wahrung der Rechte einzelner Abgeordneter zu achten.“ und Minderheiten werden besser geschützt.“ Das Bundesverfassungsgericht habe nun die Arbeit übernommen, „die eigentlich das Parlament selbst hätte leisten müssen“. Bas selbst sprach am Donnerstagabend im ZDF-„heute Journal“ mit Blick auf die Entscheidung von einer ernsten Warnung.

Mehr: Wie die Karlsruher Entscheidung die Ampel ins Chaos stürzt