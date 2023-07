Die Idee einer „Ausländermaut“ kostet den Steuerzahler inzwischen 243 Millionen Euro. Andreas Scheuer verabschiedet sich nun aus der Politik. Endlich.

Was hat Andreas Scheuer wirklich vor? Im Mai besuchte der einzige Abgeordnete aus Passau den homophoben republikanischen Rechtsaußen und Klimawandelleugner Ron DeSantis in Florida. Vor einigen Wochen lobte Claudia Pechstein nach ihrem gestrigen Auftritt im Bundespolizei-Outfit auf dem CDU-Parteitag einen seiner „großen Erfolge“: die kostenlose Bahnfahrt in Uniform. „Als Bundesverkehrsminister konnte ich dafür sorgen, dass unsere #Soldaten ein solches Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung erhalten“, twitterte Scheuer.

Scheuer-Andi, wie man ihn im Süden nennt, scheint im Moment nicht viel zu tun zu haben. Der Niederbayer hielt am Donnerstag anlässlich seiner 243-Millionen-Euro-Vermächtnis an alle deutschen Steuerzahler den Ball völlig flach: Kein Kommentar zu den Schäden, die der Bund an die Betreiber der Pkw-Maut zahlen muss.

Dies ist die Quittung für das Bierzeltprojekt „Ausländermaut“. So gingen Scheuer und sein ebenso unglücklicher Vorgänger Alexander Dobrindt in den 2010er Jahren auf Wählerjagd. Doch die billige Logik der CSU-Granden, wonach Ausländer für die Nutzung der weltbesten deutschen Autobahnen zahlen müssten, wurde 2019 vom Europäischen Gerichtshof jäh gekippt.

Für Scheuer war es peinlich: Er hatte die Betreiberverträge überstürzt abgeschlossen, bevor es Rechtssicherheit gab. Die damalige Opposition rügte seine Verstöße gegen das Haushalts- und Vergaberecht im Untersuchungsausschuss des Bundestags – und nahm den nun vorgelegten Gesetzentwurf bereits vorweg. Kein Tempolimit, kein Bahn- und Radwegeausbau, Formfehler in der Straßenverkehrsordnung – und doch behauptet er immer, Recht gehabt zu haben. Damit machte sich Scheuer als Minister des Unaussprechlichen einen Namen.

Nun geht seine politische Karriere zu Ende. Endlich. Am Wochenende wird der ehemalige Generalsekretär den Vorsitz in seinem CSU-Bezirk abgeben. Dann soll der 48-jährige Scheuer in die Privatwirtschaft wechseln. Mit anderen Worten: Er arbeitet direkt für diejenigen, für die er zuvor nur gearbeitet hat.