Berlin Vor den Beratungen zum Verteidigungshaushalt geht die Union vor Gericht mit der Bundesregierung. Die größte Oppositionsfraktion im Bundestag wirft der Ampelkoalition vor, mit dem Haushalt und den im mittelfristigen Finanzplan vorgesehenen Ausgaben die Bundeswehr absichtlich „an die Wand zu treiben“, wie der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn ( CSU), sagte am Dienstag in Berlin.

Am Mittwoch debattiert der Bundestag über den Haushalt von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) für 2024. 51,8 Milliarden Euro will die Ampelkoalition für die äußere Sicherheit Deutschlands ausgeben – fast 1,7 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Hinzu kommen rund 19,2 Milliarden Euro aus dem Bundeswehr-Sondervermögen für militärische Beschaffung.

Spätestens wenn die insgesamt 100 Milliarden Euro an Sondermitteln aufgebraucht sind, fehlen laut CSU-Verteidigungspolitiker Hahn 30 Milliarden pro Jahr im Verteidigungshaushalt.

Hahn kritisierte, die Bundesregierung sende ein „fatales Signal“ an die Truppe, an die Verbündeten und an Russlands Präsidenten Wladimir Putin, der nun wisse, dass er die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik nicht ernst nehmen müsse.

Die Union hält nichts von den wiederholten Versprechen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), dass Deutschland jedes Jahr mindestens zwei Prozent seiner Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren werde.

Eine Erhöhung des Verteidigungsetats fließt lediglich in die Personal- und Betriebskosten ein

Die geplante Erhöhung der Verteidigungsausgaben werde durch höhere Personal- und Betriebskosten aufgezehrt, erklärte Ingo Gädechens (CDU), der für den Verteidigungshaushalt zuständige Berichterstatter der Unionsfraktion.

Der ehemalige Berufssoldat kritisierte, die Bundesregierung nutze den Sonderfonds, um Löcher im regulären Haushalt zu stopfen – eine Praxis, die gerade auch der Bundesrechnungshof kritisiert habe.

In einem aktuellen Gutachten kritisieren die Haushaltswächter, dass die Bundesregierung mehrere Ausrüstungsprojekte aus dem regulären Verteidigungshaushalt in den Wirtschaftsplan des Sondervermögens überführt und diese dann nach Verbrauch der 100 Milliarden Euro weiterhin aus dem regulären Haushalt finanzieren will hoch.

Allerdings sei eine solche „Mischfinanzierung“ „rechtlich unzulässig“, schreibt der Rechnungshof in dem Bericht, der dem Handelsblatt vorliegt.

Der Wirtschaftsplan wurde so geändert, dass aus dem Topf nicht nur große Rüstungsprojekte wie der Kauf des F-35-Kampfflugzeugs finanziert werden können. Stattdessen können die Mittel nun auch für den Kauf von Munition oder die Sanierung von Kasernen verwendet werden.

Aus Sicht der Union muss sich der Verteidigungsminister für eine bessere Finanzierung der Bundeswehr einsetzen. (Foto: dpa) Boris Pistorius

Die Union, die der für das Sondervermögen notwendigen Änderung des Grundgesetzes zugestimmt hatte, behalte sich vor, gegen die Umwidmung der Mittel zu klagen, sagte Hahn. Dies ist jedoch erst nach Genehmigung des Budgets möglich.

Selbst in den Regierungsfraktionen sind nicht alle mit der Veruntreuung von Geldern zufrieden. Dass das Sondervermögen nun auch für Ausgaben für Munition und andere kleinere Anschaffungen genutzt werden könne, trage zwar dazu bei, die Truppe schneller auszurüsten, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses für das Sondervermögen, Sebastian Schäfer (Grüne). „Der Fokus des Sondervermögens muss jedoch weiterhin auf der Finanzierung von Großprojekten liegen, um die Ausrüstungslücken schnellstmöglich zu schließen.“

Viele ursprünglich geplante Rüstungsprojekte finden sich nicht im Sondervermögen

CSU-Politiker Hahn beklagt, dass für eine ganze Reihe von Rüstungsprojekten schlicht das Geld fehlt. Die Anschaffung eines neuen Radpanzerwagens wurde vorerst abgesagt, ebenso wie der Nachfolger des Fuchs-Transportpanzers.

Die Bundeswehr soll 35 Exemplare des Kampfflugzeugs erhalten. (Foto: AP)

Tarnkappenjet F-35

Lediglich 50 Maschinen sollten angeschafft werden, um die 90 Tornado-Kampfflugzeuge im Bestand der Bundeswehr zu ersetzen – 35 F-35-Jets aus den USA und 15 Eurofighter. Hahn kritisierte, dass die Luftwaffe nach der Jahrhundertwende über eine kleinere Flugzeugflotte verfügen werde als vor der Jahrhundertwende.

Experten gehen laut Hahn davon aus, dass allein der Aufbau der Brigade mit 4.000 Soldaten, die künftig dauerhaft in Litauen stationiert sein soll, einen finanziellen Mehraufwand von 4,5 bis sechs Milliarden Euro erfordert. Bisher ist das Geld nirgendwo eingeplant.

Die Union forderte nicht nur eine sinnvolle Verwendung des Sondervermögens und eine Reform des Beschaffungssystems, sondern auch eine Erhöhung des jährlichen Verteidigungsetats um zehn Milliarden Euro. Auch Pistorius setzte sich dafür ein.

Das Beschaffungsamt will in diesem Jahr Verträge in zweistelliger Milliardenhöhe abschließen

Der Verteidigungsministerin sei allerdings ziemlich schnell „die Puste ausgegangen“, kritisierten die Unionspolitiker. Gädechens sagte, mit den richtigen Prioritäten könne noch mehr Geld für die Bundeswehr aus dem Bundeshaushalt geholt werden.

In der zweiten Jahreshälfte soll der Haushaltsausschuss über 38 konkrete Beschaffungsvorhaben entscheiden. Dies sieht eine Liste des Verteidigungsministeriums mit geplanten sogenannten 25-Millionen-Euro-Vorlagen vor. Projekte mit einem Volumen von mehr als 25 Millionen Euro werden vorab beim Haushaltsausschuss des Bundestages eingereicht.

Berücksichtigt werden unter anderem die Beschaffung des israelischen Luftverteidigungssystems Arrow 3, der Kauf von drei Seepatrouillenflugzeugen P-8A Poseidon sowie die Anschaffung des schweren Waffenträgers für die Infanterie und des neuen leichten Kampfhubschraubers. Es geht aber auch darum, Material zu ersetzen, das an die Ukraine übergeben wurde. Dazu gehören Panzerabwehrminen oder Raketen für das Luftverteidigungssystem Iris-T.

Die neue Präsidentin des Beschaffungsamtes der Bundeswehr (BAAINBw), Annette Lehnigk-Emden, kündigte Mitte August an, dass ihre Behörde in diesem Jahr Verträge in zweistelliger Milliardenhöhe abschließen werde. Die Mittel hierfür sollen sowohl aus dem Verteidigungshaushalt als auch aus dem Sondervermögen stammen.

Lehnigk-Emden geht davon aus, dass die 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr im kommenden Jahr vollständig ausgegeben werden. Dies gibt der Wehrtechnikindustrie Planungssicherheit, um zusätzliche Produktionskapazitäten aufbauen zu können. „Aber dann muss man liefern – und zwar schnell“, sagte der Leiter der Beschaffungsstelle.

