Thorsten Frei (CDU), Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, sagte zu BILD am SONNTAG: „Wir können nicht mehr tun, als der Regierung unsere Unterstützung anzubieten.“ Der Kanzler muss wissen, was er will.“ Offensichtlich sei die Verwirrung in der Regierung so groß, dass „die Kanzlerin nicht einmal in der Lage ist, eine Antwort zu geben“.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kritisierte die BamS: „Die Ampel hat Deutschland an einen Wendepunkt gebracht.“ Bleibe die Migrationskrise ungelöst, werde Deutschland „fundamental destabilisiert und immer weiter nach rechts kippen“. Die Kanzlerin müsse handeln, „etwas Grundlegendes ändern und keine Zeit mehr verschwenden.“