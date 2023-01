Union Berlin steht ein spektakulärer Transfer von Isco bevor

Das wäre der Transfer-Hammer des Winters: Der ehemalige Real-Madrid-Star und derzeit klublose Spielmacher Isco soll bei Union Berlin einen Vertrag unterschreiben. Die Spieler der Eisernen hatten die Gerüchte zuletzt massiv angeheizt.

Dem 1. FC Union Berlin steht ein spektakulärer Transfer bevor. Nach Informationen von „Sky“ wird der ehemalige Real-Madrid-Star Isco am Dienstag einen Vertrag bei den Köpenickern unterschreiben. Diese soll bis 2024 gelten und eine Option auf ein weiteres Jahr beinhalten. Seit einigen Tagen wird über einen Wechsel des seit Ende Dezember vereinslosen Spaniers in die Bundesliga spekuliert. Mit Isco würde Union weiter auf die Jagd nach den Bayern gehen. Bis zu einem Punkt sind die Eisen näher an die Spitze herangerückt.

Isco, der zuletzt beim Sevilla FC unter Vertrag stand, wäre als 38-facher spanischer Nationalspieler, fünffacher Champions-League-Sieger, vierfacher mehrfacher Klub-Weltmeister und dreifacher spanischer Meister. Doch Isco, der die spanische U21 2013 zum EM-Titel geführt hatte, hielt bei seiner letzten Station nicht lange durch. Nach nur vier Monaten wurde sein eigentlich bis Mitte 2024 gültiger Vertrag beim FC Sevilla aufgelöst. Über die Gründe dafür gab es keine offiziellen Informationen.

Zuletzt nahm Union-Kapitän Christopher Trimmel mit Kommentaren in den sozialen Medien nach dem 2:0-Sieg im Derby bei Hertha BSC direkt auf die Gerüchte Bezug. „Dieser Sieg ist für dich, Isco“, schrieb der Österreicher auf Instagram. Isco reagierte sofort und kommentierte mit einem Muskel-Emoji. Auch einige Mitspieler von Union übernahmen den Posten des Außenverteidigers. Unionspräsident Dirk Zingler sagte: „Wenn Isco mit uns in Verbindung gebracht wird, dann müssen wir viel richtig gemacht haben. Das gebührt uns auch mit unserem Klub, der sich vor drei oder vier Jahren nicht um uns gekümmert hat.“

Isco wechselte im Sommer 2013 aus seiner Heimat Andalusien vom FC Málaga zu Real Madrid und spielte dort letztes Jahr bis Ende Juni. Der offensive Mittelfeldspieler war ein Teamkollege von Cristiano Ronaldo und dem deutschen Weltmeister von 2014 Toni Kroos.