Union Berlin haalt coach Nenad Bjelica in de plaats van Urs Fischer

Nenad Bjelica is de nieuwe hoofdtrainer bij Union Berlin. De geplaagde hoofdstadclub bevestigde zondagmiddag de inzet van de 52-jarige Kroaat. Bjelica was laatstelijk tot half oktober verantwoordelijk voor de Turkse eersteklasser Trabzonspor en zit sindsdien zonder club. De club geeft geen informatie over de looptijd van zijn contract in Berlijn. Bij Köpenicker volgt hij Urs Fischer op, van wie de club medio november na vijf jaar afscheid nam.

“Met Nenad Bjelica hebben we een ervaren trainer kunnen aantrekken die in verschillende landen succesvol heeft gewerkt. Hij heeft een duidelijk idee van hoe hij ons team wil leiden en welk soort voetbal we willen dat ze spelen; Wij vertrouwen hem de taak toe om hen opnieuw naar succes te leiden”, aldus vakbondsvoorzitter Dirk Zingler in een persbericht. Managing director Oliver Ruhnert voegde toe: “Ik ben ervan overtuigd dat Nenad Bjelica, met zijn jarenlange ervaring als speler en coach, goed bij ons team zal passen. We zullen er alles aan doen om de sportsituatie te verbeteren en de missie om in de competitie te blijven met succes onder de knie te krijgen. Ik kijk uit naar de samenwerking.“

Eén ding is ook duidelijk met de ondertekening van Bjelica: er zal geen spectaculaire terugkeer naar de Bundesliga zijn voor wereldster Raúl. De Kicker had zaterdag bericht over een mogelijke verhuizing van de voormalig Real Madrid-aanvaller naar Union. Tijdens zijn actieve professionele carrière tussen 2010 en 2012 speelde hij voor FC Schalke 04 in het Duitse Hogerhuis, coacht momenteel het U23-team van Real en heeft nog niet als professionele coach gewerkt.

Bjelica deed ondertussen Champions League-ervaring op tijdens zijn periodes bij de Kroatische hoofdstad club Dinamo Zagreb, die hij tweemaal naar het kampioenschap en één keer de beker leidde, en bij de Oostenrijkse eersteklasser Austria Wien. De 52-jarige werkte langer in Oostenrijk (naast Wenen ook bij FC Lustenau en FC Kärnten) en speelde in Duitsland voor 1. FC Kaiserslautern. Nu zou hij op de huidige tafel 17e moeten staan. uit de degradatiestrijd helpen. In het 1-1 gelijkspel tegen FC Augsburg zorgde interim-coach Marco Grote samen met assistent Marie-Louise Eta voor de ploeg.

Grote neemt nu opnieuw het team van Berlijn U19 over. Eta blijft aanvankelijk aan de slag als assistent van Bjelica, die tevens wordt ondersteund door zijn assistent-coach Danijel Jumic. Bjelica maakt komende woensdag zijn debuut op de bank in de Champions League-wedstrijd tegen SC Braga (21.00 uur).DAZN) geven.