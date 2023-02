Over 164.000 Mitglieders, Fans auf der ganzen Welt en tolle Stimmung im Stadion – der FC Schalke 04 is een van de grootste landen in Deutschland. Het is zeker interessant als Spiele des FC Schalke 04 im TV und Livestream werd genoemd.

Du bist Fan und willst die Spiele des FC Schalke 04 im TV und Livestream volgen? Als je wilt weten hoe het spel van de Lieblingsmannschaft is.

FC Schalke 04 op tv en livestream bij Sky, DAZN en Co.

Seit diesem Jahr speelt der FC Schalke 04 wieder in Bundesliga. Die Königsblauen schaften die Rückkehr af in die höchste deutsche Spielklasse. Für die Schalke-Fans brengt das nicht nur Spiele tegen Top-Gegner mit sich, sondern auch oneother Low both den TV-Rights.

De TV-Rechte in der Bundesliga deelt zelf DAZN und Sky. De streamingdienst DAZN zegt dat Begegnungen am Freitag und am Sonntag, der Bundesliga-Samstag gehört Sky. De Pay-TV-zender zegt dat de Spiele van de Veltins-Arena in Einzelspiel en in de Konferenz op TV of in Stream bij SkyGo. Dementen die Brauchen Schalke-Fans mindestens zwei Abos (DAZN und Sky), um die Begegnungen ithrer Mannschaften sehen zu können.

Die nächsten Spiele van FC Schalke 04 op tv en livestream

19.02., Anstoss 15.30: Union Berlin (Bundesliga/DAZN)

25.02., Anstoss 18.30 uur: VfB Stuttgart (Bundesliga/Sky)

04.03., Anstoß 15.30: VfL Bochum (Bundesliga/Sky)

11.03., Anstoß 18.30 uur: BVB (Bundesliga/Sky)

18.03., Anstoss 15.30: FC Augsburg (Bundesliga/Sky)

We zullen zeker weten dat er een kans bestaat dat de kans op slagen in de Bundesliga-competitie in der Zusammenfassung zu sehen is. Die Highlights am Samstag laufen om 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau. Vanaf 23 uur zien we tv en livestream van de Bundesliga-sessies in de ZDF-Sportstudio.

Sonntagmorgen zegt Sport1 die Highlights. Am Sonntag laufen Zusammenfassungen dann erneut in der ARD. Sindsdien zijn de highlights gratis te vinden op ARD, ZDF en Sport1. Achter Pay-Wall zijn de Zusammenfassungen auch bei DAZN, Sky en Axel Springer.

Ander interessant Livestream-artikel:

Bundesliga im TV und Livestream: Den Spieltag siehst du live here

Schalke-Testspiele im Livestream op Youtube en Sky

Die Testspiele van FC Schalke 04 waren in der Regel op het YouTube-kanaal van de Vereins im Livestream-übertragen. Waarop zei Sky Sport News HD de Testspiele der Königsblauen.