Unifor und Ford haben eine vorläufige Tarifvereinbarung getroffen, die einen Streik abwendet, bei dem etwa 5.600 kanadische Arbeiter an die Streikposten gegangen wären, und einen Fahrplan für eine Vereinbarung für Tausende anderer Autoarbeiter, die bei General Motors und Stellantis beschäftigt sind, vorgelegt.

Die Präsidentin von Unifor National, Lana Payne, sagte, dass der Deal den Bedenken der Mitglieder Rechnung trage.

„Wir glauben, dass diese Vereinbarung die Grundlage festigen wird, auf der wir weiterhin Verhandlungsgewinne für Generationen von Autoarbeitern in Kanada erzielen werden“, sagte sie in einer Medienmitteilung am Dienstag kurz nach 21 Uhr ET.

Die Einigung wurde einen Tag nach Auslaufen des Tarifvertrags mit Ford-Mitarbeitern erzielt.

‚Finanzielle Sicherheit‘

Weder die Gewerkschaft noch Ford machten Angaben zu den Inhalten des vorläufigen Abkommens, da die Mitglieder noch nicht darüber abgestimmt haben.

John D’Agnolo, Vorsitzender der Verhandlungsführung bei Unifor Ford, sagte jedoch, dass der Deal „die Art von Gewinnen mit sich bringt, die unsere Mitglieder heute brauchen, und größere finanzielle Sicherheit für die Zukunft bietet.“

ANSEHEN | Autoarbeiter-Deal ohne „erhebliche Gewinne“ unwahrscheinlich, sagt Experte: Laut Experten ist es unwahrscheinlich, dass kanadische Autoarbeiter den Deal ohne „erhebliche“ Gewinne annehmen werden Steven Tufts von der York University spricht über die derzeitige Situation rund um die Arbeiterbewegung und sagt, es gebe einen Trend zu mehr Arbeitskampfmaßnahmen und besseren Angeboten für Arbeitnehmer.

Das größte kanadische Werk der Ford Motor Company befindet sich in Oakville, Ontario, wo der Ford Edge und der Lincoln Nautilus hergestellt werden.

Das Unternehmen verfügt außerdem über zwei Motorenwerke in der Region Windsor-Essex im Südwesten Ontarios sowie über Teilevertriebszentren in Leduc, Alta, und einige andere Standorte in Ontario.

Die Autovertragsverhandlungen begannen im August. In einem Update an die Mitglieder am vergangenen Donnerstag teilte Unifor mit, dass es zwei frühere Angebote von Ford abgelehnt habe.

Zusätzlich zu Renten und Löhnen strebe Unifor einen Deal an, der Unterstützung beim Übergang zu Elektrofahrzeugen (EV) bietet und zusätzliche Investitionen bei Ford sichert.

Vorlage für zukünftige Verhandlungen

Während die Verhandlungen mit Ford laufen, strebt die Gewerkschaft letztendlich nach neuen Tarifverträgen für die Mitglieder, die bei jedem der drei Detroiter Autohersteller beschäftigt sind.

Ein Ford-Deal wird als Vorlage für Verhandlungen mit den beiden anderen Autoherstellern, General Motors und der Chrysler-Muttergesellschaft Stellantis, im Rahmen sogenannter Musterverhandlungen dienen.

Der Ford-Deal findet inmitten eines historischen Streiks der Autoarbeiter in den USA statt, bei dem zum ersten Mal UAW-Mitglieder in jedem der Detroit Three an den Streikposten stehen, obwohl die Streikaktion nur einen Teil der US-Werke betrifft.

Die Gewerkschaft sagte, sie strebe Lohnerhöhungen von 36 Prozent über einen Zeitraum von vier Jahren an.