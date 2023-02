Der schlimmste Wintersturm seit Jahrzehnten hat am Freitag völlig ungewöhnlichen Schnee nach Kalifornien bracht. Der Süden des eigentlich fürviel Sonne bekannten US-Bundesstates lag teilweise under einer dicken weißen Decke. Die Küstenmetropole Los Angeles wurde hun ganzen Tag von ungewöhnlich heften Regenfällen heimgesucht.

Meer wichtige Autobahnen moeten wegen Schnee en Eis schlossen waren. Tijdens een oorlog op de Interstate 5, in Mexico, Californië, verbindt het noordwesten van de VS en Canada. Meer dan hunderttausend Haushalte waren in Kalifornien ohne Strom.

Bond Los Angeles galt am Freitag een Blizzard-Alarm, vor allem in de Hügeln ringen um die Stadt herrschten teilweise schwierigste Bedingungen. Het was de eerste oorlog in 1989, toen de US-West-metropool een van de grootste alarmcentrales van de Schneesturm-Alarm was. Eigenschap sinds de Bewohner von Los Angeles, omdat de ganze Jahr lang zon en wind temperaturen gewöhnt.

AFP