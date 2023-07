Motoryachten werden immer größer und teurer, aber die meiste Zeit liegen sie ohnehin am Anleger. Sie werden hauptsächlich von älteren Männern gekauft.

Es gibt Szenekenner, die sagen, Motorboote seien „schwimmende Residenzen mit gelegentlicher Möglichkeit zum Ablegen“. Da ist was dran, es erklärt auch ein bisschen, warum die Schiffe immer größer werden. Und wir reden hier nicht nur von den Superyachten der Superreichen.

Denken Sie an all die meist älteren Paare, die man in den Häfen dieses Landes sieht, mit Kaffee und Buch in der Hand, auf einem Sitzkissen, das Wochenende auf ihrem oft schon ein paar Jahrzehnte alten Schiff verbringend. Bei schönem Wetter sind sie oben an Deck, unten gibt es einen Salon mit Esstisch und kleiner Küche, ein Doppelbett im Vordeck, dazwischen eine Toilette, vielleicht sogar eine Nasszelle.

Sie haben keine Datscha am Stadtrand, wo sie jetzt Unkraut jäten und vielleicht sogar Gemüse anbauen müssen. Aber das Boot schaukelt angenehm vor einem, man ist auf dem Wasser, also glücklicher als zu Hause auf dem urbanen Sofa. Am Nachmittag können Sie für ein oder zwei Stunden hinausgehen oder woanders ankern und angeln.

Während der Pandemie boomte der Gebrauchtbootmarkt

Während der Pandemie boomte der Gebrauchtbootmarkt, und alles, was noch flott war, wurde verkauft, auch Schiffe, die schon lange an Land lagen. Man konnte nicht gehen, wollte aber trotzdem raus, und Urlaub in der Nähe seines Zuhauses war wieder im Trend. Ein Boot hat geholfen. Und bis zu einer Leistung von 15 PS dürfen Sie sogar Motorboote ohne Führerschein fahren.

Länge funktioniert gut

Und nun? Mit dem Krieg in der Ukraine kam die Inflation und die Liegeplätze wurden knapp. Kleinere Motorboote verkaufen sich nicht mehr so ​​gut, insbesondere solche, die weniger als 30 Fuß, also rund neun Meter, lang sind und daher per se immer noch als klein gelten.

Was mehr als 200.000 Euro kostet, läuft dagegen gut: „Motorboote über 40 Fuß, also zwölf Meter, liefern die beste Leistung“, schreibt der Bundesverband der Wassersportwirtschaft im aktuellen Wirtschaftsbericht. Wer Angst vor sozialem Abstieg hat, länger darüber nachdenkt, wie viel teurer geworden ist und was die neue Wärmepumpe voraussichtlich kosten wird, wird kein Boot mehr kaufen. Und die anderen können sich etwas Größeres leisten. „Wer mehr Geld hat, geht offensichtlich der Inflation aus dem Weg und investiert in ‚schöne Dinge‘“, sagt der Branchenverband.

Der typische Motorbootbesitzer ist ein weißer Mann, 52 Jahre alt, verheiratet, Hochschulabsolvent und Chef von etwas, z. B. CEO, Führungskraft oder Freiberufler. Demnach hat er auch ein durchschnittliches frei verfügbares Monatseinkommen von 2.640 Euro und damit fast 500 Euro mehr als der Durchschnitt in der Tasche. Das ist zumindest das Ergebnis der neuesten Ausgabe von Europas größter Marktstudie für die knapp 2.500 Leser des Branchenmagazins Boote wurden gefragt.

Rund zwei Drittel davon sind Bootsbesitzer und ein Drittel hat mehr als 100.000 Euro für ein neues Schiff ausgegeben. Auch gebrauchte Boote können deutlich mehr Geld kosten als zuvor: Wollten die Befragten der gleichen Studie 2018 rund 70.000 Euro für ein gebrauchtes Motorboot ausgeben, waren es 2022 bereits über 90.000 Euro. Und auch hier gilt: Die Länge zählt. Die Zahl derjenigen, die ein Schiff besitzen, das länger als zehn Meter ist, ist in den letzten Jahren gestiegen.

Was die Bootstypen angeht, wird es schnell etwas unübersichtlich. Vieles begann in den Fünfziger- und Sechzigerjahren mit den „Flitzern“, offenen Sportbooten aus Mahagoni mit tief sprudelndem Innenbordmotor, mit viel Chrom, Panoramafenstern und Cabrioverdeck, mit weißen Ledersesseln, einer Liegewiese und ein schlanker Schwanz. Sie stammten von der italienischen Riva-Werft und waren der Liebling des damaligen Jetsets – Sean Connery, Brigitte Bardot und Sophia Loren besaßen ein solches Boot.

Heute gibt es zum Beispiel „Bowrider“ ohne Kabine, aber mit Liegewiese vorne. Wenn man sich an das Klischee hält, kann der Besitzer damit am Wochenende seine Freundin und Kumpels ausführen, später auch die Kinder. Es gibt aber auch Boote mit Schlupfkabinen ohne Stehhöhe und zwei Schlafplätzen im Bug („Cuddy Cabin“), es gibt Yachten, die über eine Art Aussichtsplattform mit zweitem Steuerstand verfügen („Flybridge“), es gibt laute Regatten Boote, die weniger komfortabel sind als Porsche-Ersatzboote, sogenannte „Powerboats“ und „Weekenders“, bei denen Kojen, Toilette oder Badewanne, Herd, Spüle und Kühlschrank zur Standardausstattung gehören. Und so weiter.

Beliebt sind Schlauchboote und Megayachten

RIBs, also „Rigid Inflatable Boats“, Schlauchboote mit festem Rumpf, die früher eher Arbeitsboote und Stiefkinder waren, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, können aber mit ihren Außenbordmotoren über das Wasser hüpfen.

Heutzutage beginnen Megayachten erst bei 60 Metern und sind sehr luxuriös ausgestattet. Aber sie brauchen auch jede Menge professionelles Personal, das manchmal eher ausgebeutet wird. Unter einer Million Euro pro Meter kann man hier nichts kaufen. Sechs der zehn größten Megayachten der Welt – sie sind immerhin 146 Meter lang – wurden übrigens auf der Lürssen-Werft am Rande des ursprünglich sozialdemokratischen Bremen gebaut.

Immer mehr Schiffe mit immer größeren Motoren

Wer über die Boot in Düsseldorf, die größte Bootsmesse der Welt, schlendert, erkennt zwei große – gegensätzliche – Trends, insbesondere wenn es um Motoren geht: Fast jeder große Hersteller bietet mittlerweile auch Elektromodelle an, in ein paar Jahren sogar alle möglichen Werften wollen nur noch Elektroboote bauen. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation hat sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen des Seeverkehrs bis 2050 im Vergleich zu 2008 um 50 Prozent zu reduzieren. Zudem sind Motorboote auf den meisten Binnenseen verboten – für Elektroboote gelten teilweise andere Regeln.

Bei aller Betonung der Nachhaltigkeit gibt es auch immer mehr größere Schiffe mit immer stärkeren Motoren: Zwölf Zylinder sind in einem Außenbordmotor heute kein Problem mehr, 600 PS auch nicht. Der Hersteller Mercury hat vor einiger Zeit einen vorgestellt. Warum? Den Markt kenne man: „Die Boote werden größer und die Leistungserwartungen steigen“, sagt der Hersteller und die Nachfrage sei „sehr stark“. Wie viel Kraftstoff verbraucht ein Motor? Darüber schweigt sich der Hersteller dezent.

Dieser Text stammt aus dem wöchentlich. Unsere Wochenzeitung von links! Jede Woche dreht sich in der Wochentaz die Welt darum, wie sie ist – und wie sie sein könnte. Eine linke Wochenzeitung mit Stimme, Haltung und dem besonderen taz-Weltblick. Jeden Samstag neu am Kiosk und natürlich im Abo.

Der Verbrauch auf Booten wird üblicherweise in Stunden und nicht in Kilometern oder Seemeilen gemessen. Grob gesagt errechnet man für eine Stunde Fahrt einen Verbrauch pro PS von 0,21 Litern für einen Diesel und 0,29 Litern für einen Benziner. Bei 600 PS und Vollgas wären das über 170 Liter pro Stunde. Ein 20 Tonnen schweres und 13 Meter langes Fahrtenboot lässt sich mit einer gemächlichen Geschwindigkeit von rund zehn Kilometern pro Stunde bewegen, allerdings mit rund acht Litern pro Stunde.

Allerdings muss man das Geld haben. Generell muss man damit rechnen, dass die laufenden Kosten eines Bootes bei rund zehn Prozent des Neupreises liegen, also: pro Jahr. Aber man kann sparen. Wenn Sie Ihr Unterwasserschiff selbst schleifen und lackieren.