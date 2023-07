DDie anhaltenden Angriffe Russlands auf ukrainische Hafenstädte hatten in der vergangenen Woche erhebliche Auswirkungen auf den Weizenmarkt. Neben Weizen ist Reis das wichtigste Grundnahrungsmittel der Welt. Das ist dieses Jahr deutlich teurer geworden. Der All Rice Price Index der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) erreichte im Juni 126,2 Punkte. Das ist das höchste Preisniveau seit elf Jahren und 14 Prozent mehr als vor einem Jahr, wobei die Preise im Juni sogar noch einmal leicht nachgaben. Vor allem Langkornreis ist teurer geworden und kostet rund 20 Prozent mehr als im vergangenen August.

Etwas anders sieht es an der Warenterminbörse in Chicago aus. Ebenso wie der Preis für Klebreis und Japonica ist auch der Preis für dort gehandelten Rohreis in diesem Jahr nicht weiter gestiegen. Im Gegenteil, die Preise sanken bis Ende Mai in Erwartung einer besseren Ernte weiter. Die FAO rechnete zuletzt mit einem Anstieg der Erntemengen um rund 1 Prozent im Vergleich zur Vorsaison – was allerdings noch ein eher „gedämpftes Niveau“ sei.