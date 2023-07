Ungefährliche Quallen bevölkern Wiener Kuchelauer Hafen

De hoge temperaturen en de goede waskwaliteit hebben een hoge kwaliteit van de kwaliteit in de Kuchelauer Hafen geführt. Die Tiere in hen von der Donau abgetrennten Hafenbecken in Wien-Döbling sind Zeichen exzellenter Wassergüte. „Das ist ein tolles Naturschauspiel, das zu genießen verguld“, zegt Leiter der Magistratsabteilung 45 (Wiener Gewässer), Gerald Loew.

Quallensichtungen – ook in Alter und Neuer Donau – gabs in den vergangen Jahren immer wieder. In die Medien gelangte das Vorkommen der actieve bevolking nach Postings auf Sozialen Medien. Loew erinnert sich vor allem in the vergangenen sieben, eight Jahren and das Auftauchen der Tiere: „Quallen brauchen zwei Dinge, um nach oben zu kommen, denn eigentlich sitzen sie das ganze Leben am Boden fest.“ Nur unter gewissen Bedingungen kommen sie in das vrij schwimmende Quallenstadium an der Oberfläche: Een van de beste manieren om de wasser van de 25 Graden warm te houden en de glashelderheid die uv-straling tegenhoudt, is in Boden reichen.

„Die Sichtungen sind ein Zeichen von gutem, sehr sauberem Wasser, deshalb freuen wir uns sehr darüber.“ Zwart als een van de eigenschappen van de gewässerqualität in de vergangen die u kunt worden, aber auch der Klimawandel führe zum Regelmäßigen Auftauchen der Quallen. „Die lange Hitze-periodes waren einfach mehr. Das ist sicherlich dem Klimawandel auch, so Loew im APA-Gespräch.“

Een van de belangrijkste oorzaken van MA45 Entwarnung: Angst müsse niemand voor den Süßwasserquallen in Wiener Gewässern haben. „We kennen allemaal de kwalificaties van het Middenmeer en de meeste mensen die Nessel Capsules gebruiken, reageren op de mensen“, aldus Loew. Als de Süßwasserquallen zo schwache Nessel Capsules hebben, dat ze nicht durch die Haut kommen. „Sie sind völlig ungefährlich.“ Menschen kunnen tijdens de schwimmen of sogar angreifen, aber: „Quallen sind sehr zarte Wesen, die nur in Stillgewässern fork, weil sie schon eine leichte Strömung zu sehr verletzen.“

Beim Schwimmen kan de man niet helpen met de handrücken van Seite schieben, sollte man lieber ungestört im Wasser sein wollen. Als de temperaturen dalen en de koude wind waait, kunnen ze in Kuchelauer Hafen blijven terwijl ze niet meer op. „Das Phänomen tritt nur einmal im Jahr auf“, dus Loew. Das Auftreten der – an sich in Österreich nicht heimischen und einste eingeschleppten – Nesseltiere and others Orten in Alter of Neuer Donau sei aber durchaus möglich.

Die Süßwasserqualle gehört zum Stamm der Nesseltiere en is de einzige im Süßwasser forcommende Art der Gattung Craspedacusta. Met 99,3 Prozent hoed sie den hochsten bei Tieren festgestellten Wassergehalt, wie der Nationalpark Donau-Auen informiert. Als echte Nesseltiere besitzen sie zwar wie die Vertreter der Meeresgewässer auch Nesselzellen and ihren Fangarmen (Tentakel), diese sind für den Menschen jedoch völlig ungefährlich. Quallen – sowohl die unefährlichen Süßwasserexemplare als auch die gefährliche vergif Würfelquallen – besitzen een zenuwsysteem en Sinnesorgane, jedoch kein Gehirn.

Gekwalificeerd is door het succes van „Super-Zellen“ möglich, verloren Körperteile (Fangarme of einen Teil des Schirmes) wieder nachzubilden – unsterblich sind sie dadurch aber nicht. Het is voor Nachcommen gesorgt, ist ihr Lebenszyklus abgeschlossen, dus der Nationalpark Donau-Auen. Tentakel en Sinnesorgane bilden sich zurück – übrig bleibt eine untoxice Gallertmasse, die zum Futter für Fische wird.